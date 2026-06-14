Málaga CF - UD Almería - LALIGA

Málaga y Almería se anulan en La Rosaleda

0-0 en la ida del 'playoff' final por el ascenso, que se decidirá el próximo sábado en territorio almeriense

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Málaga CF y la UD Almería no pasaron del empate sin goles en la ida del 'playoff' final por el ascenso a LaLiga EA Sports celebrada en el Estadio de La Rosaleda, un choque sin grandes ocasiones y una contención indálica que pensó en que la eliminatoria se tiene que decidir el sábado en su casa.

Las defensas se impusieron entre dos equipos acostumbrados con creces a ver puerta y, para mayor alegría del Almería, los de Rubi cerraron un 0-0 que les da ventaja en el UD Almería Stadium. Para el último billete a Primera, tras los directos de Racing de Santander y Deportivo de La Coruña, los de rojo y blanco tendrán el factor cancha y, además, les valdría el empate tras la prórroga por haber quedado por encima de su rival en la temporada regular.

El cuadro visitante fue mejor de inicio en La Roselada, asomando con Adrián Embarba e impidiendo una salida cómoda del Málaga. Arnau Puigmal también avisó y los de Juan Funes empezaron a tomar el pulso al encuentro con una gran ocasión de Adrián Niño, aunque su remate fue centrado para la parada de Andrés Fernández. La Rosaleda apretó y de nuevo el Málaga generó con Niño, pero sin grandes ocasiones llegó el partido al descanso.

La entrada de Joaquín Muñoz fue la apuesta local para buscar algo más en la reanudación, pero los de Rubi no dejaron hueco por dentro. El equipo boquerón chocó con un muro cuando le tocó atacar en posicional y poco lo pudieron hacer a la contra o con espacios, como cuando el propio Joaquín buscó un disparo con rosca que dejó la estirara de Andrés para evitar el 1-0.

Entre los cambios, el partido volvió a perder ritmo y al Almería se le vio cómodo en su campo, a pesar de que David Larrubia probó suerte sin puntería. Por momentos, el centro del campo desapareció y hubo algo de ida y vuelta, pero las defensas volvieron a atar en corto el 0-0, con alguna pérdida local que dejaron las últimas llegadas para el Almería con Nico Melamed y Embarba.

Ni siquiera la entrada de Chupe inmutó a los de Rubi, sabedores de la baza de jugar la vuelta en casa. El cuadro indálico busca regresar a Primera tras pisarla por última vez en la temporada 2023-24, mientras que el equipo boquerón sueña con volver a jugar en la máxima categoría del fútbol español nueve temporadas después.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MÁLAGA CF, 0 - UD ALMERÍA, 0.

--ALINEACIONES.

MÁLAGA CF: Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Larrubia (Lobete, min.90), Dotor, Rafa Rodríguez (Merino, min.63), Dani Lorenzo (Enríquez, min.78), Aarón Ochoa (Muñoz, descanso), Niño (Chupe, min.63).

UD ALMERÍA: Andrés Fernández; Chirino, Bonini, Rodrigo Ely, Álex Muñoz; Dzodic, Lopy, Arnau (Melamed, min.56), Embarba, Arribas (Morcillo, min.83) y De la Fuente (Baptistao, min.68).

--ÁRBITRO: Lax Franco (C.Murciano). Amonestó a Rafita (min.11) y Merino (min.90) por parte del Málaga.

--ESTADIO: La Rosaleda.