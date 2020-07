El Málaga reconoce que el despido de Víctor Sánchez del Amo fue "improcedente"

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Málaga CF ha alcanzado este martes una conciliación amistosa con Víctor Sánchez del Amo, exentrenador del club andaluz, y ha reconocido que su destitución fue "improcedente", además de lamentar lo sucedido en un encuentro entre ambas partes que no necesitó juicio.

El Málaga, representado por el administrador judicial José María Muñoz, acudió a la Ciudad de la Justicia atendiendo a la citación como parte demandada en el litigio por el despido del técnico Víctor Sánchez del Amo, y no puso oposición al acuerdo.

"Encontradas ambas partes en la sala 29 del citado recinto, acordaron una conciliación amistosa para resolver el proceso sin necesidad de celebración de juicio. El Málaga CF reconoce la improcedencia del despido ejecutado por la anterior administración y lamenta lo sucedido. Así mismo, desea mucha suerte a Víctor Sánchez del Amo en sus proyectos futuros", indica la nota de prensa.

Víctor fue despedido el 15 de enero de 2020 después de haber sido extorsionado por la publicación de un vídeo de contenido sexual que -según el club- generó "graves daños" en la entidad de Martiricos. "Me despidieron por WhatsApp y no me preguntaron nada", dijo Víctor Sánchez del Amo un día después de su destitución.