El Manchester City celebra la "rápida" identificación del individuo que profirió insultos racistas a Semenyo

04 May 2026, United Kingdom, Liverpool: Everton's Iliman Ndiaye (L) and Manchester City's Antoine Semenyo battle for the ball during the English Premier League soccer match between Everton and Manchester City at Hill Dickinson Stadium. Photo: Peter Byrne/ - Peter Byrne/PA Wire/dpa

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City ha condenado "enérgicamente" los insultos racistas dirigidos a su jugador Antoine Semenyo en el partido del pasado lunes contra el Everton FC durante la jornada 35 de la Premier League, que acabó con resultado de 3-3, así como las "viles publicaciones racistas en redes sociales" dirigidas hacia su futbolista Marc Guéhi.

"Celebramos la rápida acción tomada por Everton y la policía para identificar al individuo responsable", indicó el Manchester City este martes en su página web. "También estamos increíblemente decepcionados de enterarnos de que Marc Guéhi fue objeto de una serie de viles publicaciones racistas en redes sociales", añadió el mismo comunicado.

"Seguiremos ofreciéndoles todo nuestro apoyo tanto a Antoine como a Marc y nunca aceptaremos discriminación de ningún tipo en nuestro deporte", concluyó la breve nota de prensa del Manchester City.

Así, el Everton describió en otro comunicado lo ocurrido en su estadio: "La Policía de Merseyside arrestó a un hombre de 71 años bajo sospecha de un delito de alteración del orden público con agravante racial, después de que aficionados y personal de seguridad denunciaran el incidente".

"Posteriormente, fue puesto en libertad bajo fianza con ciertas condiciones, entre ellas la prohibición de acercarse a menos de una milla de cualquier estadio deportivo designado durante un período de hasta cuatro horas antes del inicio del partido, durante el mismo y hasta cuatro horas después del pitido final", informaron los 'toffees' en su nota.

"El racismo y la discriminación en todas sus formas son totalmente inaceptables. No tienen cabida en nuestros estadios, en nuestro deporte ni en la sociedad, y este tipo de comportamiento no será tolerado. La rápida respuesta de los demás aficionados, los encargados de seguridad y la Policía de Merseyside permitió identificar al individuo y tomar las medidas oportunas", reiteró el Everton en su texto de prensa.

Por último, el club de Liverpool dijo en su comunicado que "seguirá colaborando estrechamente con las autoridades para apoyar su investigación" y que "adoptará las medidas más enérgicas posibles, en consonancia con su política de tolerancia cero".