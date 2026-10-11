El Manchester City gana en Anfield y sigue líder invicto

Erling Haaland, Liverpool - Manchester City - Peter Byrne/PA Wire/dpa

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City venció (0-3) al Liverpool este domingo en la sexta jornada de la Premier para seguir líder con pleno de 18 puntos, perseguido por el Arsenal en la tabla y por el escándalo de sus posibles sanciones por infracciones financieras.

El conjunto de Enzo Maresca se hizo con el partido en Anfield con la emoción de la media hora final, bajo el juicio de la afición 'red' con pancartas en la grada contra sus posibles trampas. La expulsión por segunda amarilla de Ryan Gravenberch dejó al City en superioridad, y Erling Haaland abrió la lata al poco.

Al olfato de la máquina goleadora noruega se sumó un golazo de Jeremy Doku y el 0-3 de Rayan Cherki en apenas diez minutos. El City sumó los 18 puntos y respondió al triunfo del Arsenal el día anterior, con el que llegó a 15. Mientras, el Liverpool del técnico español Andoni Iraola encajó su primera derrota de la temporada para quedarse con 9 fuera de la zona europea.

Además, la jornada en el fútbol inglés dejó este domingo el empate entre Everton y Hull City (2-2), buscando ambos esa parte noble, y la victoria del Crystal Palace sobre el Nottingham Forest, un 3-1 donde el tercero fue del campeón del mundo con España Yeremy Pino. El equipo londinense se aleja de la zona baja.