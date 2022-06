Mané: "El 60 ó el 70% de los senegaleses quiere que me vaya del Liverpool y yo haré lo que ellos quieran"

LONDRES, 4 Jun. (DPA/EP) -

El jugador senegalés Sadio Mané bromeó este sábado sobre su futuro después de asegurar que hará lo que sus compatriotas quieran, además de afirmar que "se resolverá pronto" su continuidad o su adiós al Liverpool.

"No te preocupes, no está lejos. No tengas prisa, lo verás pronto, no hay problema", dijo Mané en una rueda de prensa. El jugador de 30 años ya ha sido vinculado con el Bayern de Múnich, pero no confirmó el interés de los bávaros antes del partido de clasificación para la Copa de África contra Benin.

Mane, que tiene todavía un año de contrato con el Liverpool, podría dejar el club 'red' por una cantidad cercana a los 25 millones de euros, según explica la prensa inglesa. El africano llegó a Anfield hace seis temporadas por 30 millones procedente del Southampton.

El ariete senegalés anotó 23 goles en la campaña recientemente terminada, pero es poco probable que sus últimos comentarios inspiren algo positivo en Liverpool. Momentos antes había sugerido, aparentemente en broma, que seguiría el consejo de sus compatriotas.

"Miro las redes sociales como todos los jóvenes senegaleses, como la nueva generación también", dijo. "A veces veo los comentarios y si lo miras, el 60% o el 70% de los senegaleses quieren que me vaya del Liverpool, ¿no? Y yo haré lo que ellos quieran", sentenció.