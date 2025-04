Manuel Pellegrini: "Pese a las críticas del inicio, hemos ido paso a paso, estamos muy contentos"

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, reconoció que estaban "muy contentos" por el histórico pase a las semifinales de la Conference League tras eliminar este jueves al Jagiellonia polaco y recordó que han ido "paso a paso pese a las críticas del inicio" y que tratarán de seguir "despertando esa ambición" para poder jugar la final.

"Estoy muy contento por estar en semifinales, nuestro objetivo era tratar de llegar en esta competición lo más arriba posible. A pesar de todas las críticas recibidas al inicio, hemos ido paso a paso y ya estamos en semifinales, que además se suma que es la primera vez que el club lo hace, así que por supuesto estamos todos muy contentos y ahora hay que pelear con la Fiorentina e intentar llegar a la final", señaló Pellegrini en rueda de prensa tras el partido ante el Jagiellonia.

El chileno también estaba "muy contento" con su equipo, que fue "maduro en el primer tiempo", aunque no escondió que pudieron jugar con el 2-0 de la ida "en la cabeza". "Pero creo que en el segundo tiempo tuvimos la iniciativa y el control y ellos prácticamente no llegaron a portería", subrayó.

El 'Ingeniero' aseguró que no pensaba "mucho" en lo que estaba haciendo esta temporada. "No soy mucho de estar preocupado ni por la alabanza como por las críticas. En el fútbol cuando los resultados no se dan, lo primero que se mira es el técnico y a lo mejor con justa razón, pero creo que en términos generales estoy muy contento con lo que hemos hecho durante todo el año", indicó.

"En el peor momento estuvimos solamente a tres puntos de jugar en Europa y hoy día estamos en posiciones de Liga Europa, en semifinales de la Conference y vamos a seguir intentando despertar esa ambición de llegar quizás el año que en un principio no estaba presupuestado", añadió.

En cuanto a la Fiorentina, recordó que "el fútbol ya ha indicado muchísimas veces que no hay rival fácil para ningún equipo del mundo" y pidió "disfrutar del día de hoy y de la clasificación" y ya centrarse a partir del viernes en los partidos ante el Girona FC y el Real Valladolid "para seguir en posiciones europeas a través de la liga". "Esto es muy bonito, pero se puede perder una final y nos podemos quedar sin Europa la próxima temporada, hasta el momento hemos podido llevarlo muy bien e intentaremos seguir haciéndolo en este momento", puntualizó.

Finalmente, Pellegrini confirmó que Ricardo Rodriguez tuvo que ser sustituido porque "sintió una contractura en el isquio" y que tendrá que pasar pruebas en Sevilla. "Dijo que no había sentido ningún tirón fuerte, así que puede ser solamente que haya sido producto del cansancio", sentenció.