Una máquina de hacer goles llamada FC Barcelona

Los jugadores del FC Barcelona Lamine Yamal y Raphinha celebrando un gol en el Spotify Camp Nou. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona se impuso este miércoles al Racing de Santander (7-2) en el Spotify Camp Nou, en la jornada 6 de LaLiga EA Sports, un encuentro que supuso una nueva goleada del equipo de Hansi Flick, que suma todos sus encuentros por victoria y que acumula ya 28 goles y una media de casi cinco tantos por partido.

Nada hacía prever que el arranque del FC Barcelona esta temporada iba a ser tan arrollador en ataque. La marcha de sus dos máximos goleadores el curso pasado, Robert Lewandowski y Ferran Torres, y la no llegada de un sustituto de plenas garantías para la posición de '9' hacía saltar las alarmas en cuanto a la producción ofensiva del equipo. Sin embargo, han tardado un mes de competición en disipar cualquier atisbo de duda.

Los número hablan por sí solos: 33 goles a favor en siete partidos. El Barça es el equipo más goleador de las grandes ligas europeas y empiezan a asustar a sus rivales. Y es que, en los siete partidos que ha disputado, solo el Athletic Club (0-2) ha recibido menos de 4 goles, uniéndose el Levante (2-4) a la escasa nómina de equipos que han perdido por dos o menos goles de diferencia.

El resto de victorias han sido cuanto menos aplastantes. La más sonada, los siete tantos que endosaron los de Hansi Flick al Racing de Santander en el último partido de Liga, a la que le siguen las manitas a Elche (0-5), Rayo Vallecano (5-2), Valencia (0-5) y Feyenoord (5-1). Una cuantía de goles muy superior a los 23 del PSV, los 20 del Brighton, los 19 del Real Madrid y Bayern Múnich, o los 14 del Inter de Milán, que son los siguientes clubes europeos más prolíferos hasta el momento.

Si se tienen en cuenta únicamente los goles a favor en Liga, el registro de 28 goles tras seis partidos disputados es el segundo mayor de una equipo en la historia de Primera División, tras los 32 conseguidos por el Sevilla en la temporada 1940-41. Eso sí, aquel Sevilla no había conseguido el pleno de victorias, aunque sí ocupaba el primer puesto de la clasificación con 9 puntos --victorias de dos puntos--.

Números colectivos que ha conseguido el equipo de Hansi Flick a base de unos Raphinha y Lamine Yamal estelares, acompañados de un producción coral. El brasileño es el máximo goleador del fútbol europeo hasta el momento con 11 goles, nueve de ellos en Liga. Además, el brasileño, que ha mejorado el mejor registro de Leo Messi en los primeros siete partidos del curso (10), también ha aportado tres asistencias en el primer mes de competición, lo que lo convierte también en el jugador que produce más goles (14), la mitad de la cifra que logró el pasado curso a final de temporada.

También están siendo brillantes los números firmados por Lamine Yamal. Tras no ver puerta en las dos primeras jornadas ligueras, encadena cinco partidos viendo puerta (8), una cifra que lo coloca como segundo máximo goleador de las cinco grandes ligas junto a Kylian Mbappé. A esto hay que sumarle cuatro asistencias, produciendo 12 goles hasta el momento.

Pero además de estos dos jugadores, otros seis han sido capaces de ver puerta en el primer mes de competición. Entre ellos, destaca Fermín López, que ha marcado cuatro goles en LaLiga EA Sports, aunque no se ha estrenado aun en Liga de Campeones. Además, Karim Adeyemi (3), Gabriel Jesús (2), João Cancelo (2), Xavi Espart (1) y Pedri (1) completan la nómina de goleadores. Una participación en los tantos azulgranas a los que se suman Antony Gordon (4), Dani Olmo (3) y Marc Bernal (2) en forma de asistentes.

Ahora, el reto del equipo de Hansi Flick es el de mantener estos registros en un tramo de temporada en el que van a comenzar a disputar tres partidos por semana, teniendo que medirse en casa al Getafe y visitar a rivales de entidad como Sevilla, Galatasaray, Real Betis y Paris Saint-Germain. Todo antes de jugar el primer Clásico del curso, el próximo 25 de octubre, en el Spotify Camp Nou.