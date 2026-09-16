Raphinha celebra uno de sus goles en el FC Barcelona-Real Racing de LaLiga EA Sports 26-27 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Raphinha y el FC Barcelona suman y siguen bajo la tormenta

El conjunto blaugrana, pese a una noche adversa y de alerta roja, golea también al Racing con triplete del brasileño

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona continúa con su actual imparable estado de forma en este inicio de temporada y sumó una nueva goleada este miércoles al derrotar por 7-2 al Real Racing Club de Santander, en un partido decantado ya en la primera parte y con protagonismo para Raphinha, autor de un triplete para mantener también su espectacular arranque.

El actual campeón español no encuentra quién le frene e hizo historia bajo la lluvia al lograr su séptimo triunfo en sus primeros siete partidos oficiales por primera vez en su historia. El conjunto cántabro no parecía el más idóneo para detenerle y pese a que mostró sus virtudes ofensivas, no evitó sus concesiones defensivas para que, aunque Julen Aguirrezabala se esmeró e incluso detuvo un penalti a Lamine Yamal, los de Hansi Flick eleven ya su cuenta goleadora a los 28 tantos con tan sólo seis encuentros.

Después de un partido algo más discreto el pasado domingo en el Ciutat de València ante el Levante UD, marcada por el calor y un terreno de juego un tanto seco, el Barça volvió a volar sobre la lluvia como hiciese ante el Feyenoord neerlandés. En una noche adversa y marcada por los avisos de alerta roja por la meteorología, el conjunto catalán premió a su afición con otro choque repleto de voracidad liderada por su innovado '9'.

Raphinha descansó su renovado olfato goleador en Valencia, pero lo recuperó para atormentar al Racing, aunque dos de sus goles llegasen desde los once metros, una suerte en la que también muestra pericia. Antes de su nueva irrupción goleadora, uno menos habitual en estas lides como Joao Cancelo fue el encargado de abrir la cuenta ya muy pronto con un sensacional disparo.

El líder ya había amenazado por entonces a un Agirrezabala que se preparaba para una noche dura y que fue uno de los pocos titulares habituales que José Alberto puso para este choque. El Racing rotó masivamente y su plan no funcionó porque siempre se vio encerrado y asediado, sin ofrecer la solidez necesaria para poder optar a sorprender o hacerle el partido largo a los locales.

Además, cada vez que acertó a poner algo de emoción, rápidamente se vio lejos. Eso le pasó cuando una buena jugada la culminó Maguette Gueye para hacer el 2-1 justo cinco minutos después de que Raphinha hiciese el 2-0 tras un impetuoso penalti de su compatriota Pedro Felipe, inmerso en una noche de pesadilla que terminaría con lesión muscular. Otro potente disparo de Cancelo puso el 3-1 a renglón seguido de la alegría racinguista, aunque finalmente fue concedido a Asier Villalibre en propia meta.

INCANSABLES ADEYEMI Y YAMAL

Y antes del descanso, Raphinha firmó el cuarto y Agirrezabala el detuvo un penalti, también cometido por Pedro Felipe, a Lamine Yamal, mientras que Karem Adeyemi, otra vez explosivo, también tuvo la suya. En el caso del campeón del mundo, además del portero vasco, también lo evitó el palo, en una de las primeras grandes ocasiones blaugranas tras el descanso, en el que se tuvo que ser sustituido Joan Garcia por Wojciech Szczesny.

El Barça no se relajó y continuó con un fuerte ritmo del que no se pudo deshacer el Racing, que cogió aire y fuerzas con un regalo de Szczesny que sólo tuvo que empujar su goleador Zabiri. Pero no le duró demasiado la alegría porque otra vez cometió un penalti que Raphinha no desperdició para irse ovacionado por la afición para dejar su sitio a Gabriel Jesus, exquisito en su definición para hacer el set y ya con muchos cambios en los dos lados.

La voracidad del conjunto blaugrana y la flojera atrás del Racing no variaron pese a que estaba el choque ya finiquitado hace mucho, sobre todo porque Adeyemi no dejó de insistir. El francés no encontró su gol, pero sí fue generoso para hacer sonreír ya rozando el 90 a Lamine Yamal, autor de su séptimo tanto liguero.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 7 - REAL RACING CLUB, 2 (4-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia (Szczesny, min.46); E.Garcia, Christensen, Martín, Cancelo (Balde, min.78); Pedri (Gavi, min.61), Rodri (Bernal, min.61), Olmo; Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus, min.69) y Adeyemi.

RACING DE SANTANDER: Agirrezabala; Hernando, González (Salinas, min.86), Pedro Felipe (Luque, min.59), Martín; Canales, Prati, Gueye, Sainz-Maza (Guliashvili, min.78); Arana (Vicente, min.59) y Villalibre (Zabiri, min.59).

--GOLES.

1-0, minuto 8. Cancelo.

2-0, minuto 25. Raphinha de penalti.

2-1, minuto 30. Gueye.

3-1, minuto 36. Villalibre en propia puerta.

4-1, minuto 42. Raphinha.

4-2, minuto 65. Zabiri.

5-2, minuto 67. Raphinha, de penalti.

6-2, minuto 79. Gabriel Jesus.

7-2, minuto 89. Yamal.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz). Amonestó a Yamal (min.45+5), Adeyemi (min.58) y Cancelo (min.69), por el FC Barcelona, y a Pedro Felipe (min.22) y Zabiri (min.60), por el Real Racing.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.