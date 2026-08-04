Marc-André ter Stegen jugará cedido esta campaña en el Ajax de Míchel

El portero alemán Marc-André ter Stegen jugará cedido por el FC Barcelona en el Ajax la temporada 2026/27 - AJAX

BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este martes la cesión del portero alemán Marc-André ter Stegen al Ajax hasta el 30 de junio de 2027, un acuerdo por el que el guardameta de 34 años jugará la próxima temporada en el histórico conjunto neerlandés, cuatro veces campeón de Europa, con el objetivo de recuperar continuidad tras perder protagonismo en el equipo blaugrana.

"El FC Barcelona y el AFC Ajax han acordado la cesión de Marc-André ter Stegen hasta el 30 de junio de 2027", oficializó el club blaugrana en un comunicado.

La salida del internacional alemán se produce un año después de su anterior cesión al Girona FC, también con Míchel Sánchez, entonces técnico 'gironí' y ahora nuevo entrenador 'ajaccied'. Aquella etapa, sin embargo, quedó marcada por una lesión que únicamente le permitió disputar dos partidos oficiales.

Ahora, ambos volverán a coincidir en el Ajax, donde el técnico madrileño ha sido uno de los principales valedores de su incorporación.

Con la llegada el año pasado de Joan Garcia, convertido en el portero titular indiscutible para Hansi Flick, y la renovación del veterano meta polaco Wojciech Szczesny, que suplió con garantías a Ter Stegen durante su larga lesión y posteriormente al guardameta de Sallent en un periodo más corto de la pasada campaña, el club azulgrana y el futbolista optaron por buscar una nueva salida. De nuevo, la fórmula elegida ha sido una cesión y, otra vez, con Míchel como garante.

Ter Stegen pone así un nuevo paréntesis a una trayectoria de doce temporadas en el FC Barcelona. Desde su llegada en el verano de 2014 procedente del Borussia Mönchengladbach, el alemán ha disputado 423 partidos oficiales, una cifra que le convierte en el undécimo jugador con más encuentros en la historia del club y en el segundo extranjero con más apariciones, únicamente superado por Leo Messi. Durante ese periodo conquistó 21 títulos como azulgrana, entre ellos la Liga de Campeones de 2015, siete Ligas, siete Copas del Rey y varias Supercopas de España.

El Ajax, por su parte, también anunció la incorporación del guardameta y destacó la experiencia que aportará a la plantilla tras su dilatada carrera en la Bundesliga, LaLiga y la selección alemana, con la que ha disputado 44 encuentros internacionales.

El director deportivo del club neerlandés, Jordi Cruyff, mostró su satisfacción por cerrar una operación en la que llevaba tiempo trabajando y destacó el conocimiento personal que tiene del portero. El exsecretario técnico y exjugador del FC Barcelona coincidió con Ter Stegen durante su etapa en la dirección deportiva azulgrana y aseguró que Marc-André tiene una trayectoria "impresionante y sus cualidades son ampliamente reconocidas".

"Es un refuerzo inmediato para nuestra plantilla. Marc y yo nos conocemos bien y estoy deseando volver a trabajar con él. Llevamos bastante tiempo trabajando en su llegada, así que estamos muy contentos de que haya firmado su contrato y pueda comenzar aquí", afirmó Cruyff.

El guardameta alemán buscará ahora recuperar sensaciones y minutos en el conjunto de Ámsterdam, uno de los clubes más laureados del fútbol europeo, mientras el FC Barcelona afrontará la nueva temporada con Joan Garcia como principal apuesta para la portería y Wojciech Szczesny como alternativa de experiencia bajo las órdenes de Hansi Flick, además de contar con los metas del filial.