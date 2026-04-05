Marc Bernal sufre un esguince en el tobillo izquierdo y Araujo, una sobrecarga muscular

Ronald Araujo con el FC Barcelona - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Marc Bernal sufre un esguince en el tobillo izquierdo, que se produjo el sábado en la victoria ante el Atlético de Madrid en LaLiga EA Sports (1-2), mientras que el defensa Ronald Araujo padece una sobrecarga muscular que no le impedirá estar disponible para el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones ante los rojiblancos.

"El jugador del primer equipo Ronald Araujo tiene una pequeña sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. El jugador estará disponible para el partido del miércoles contra el Atlético de Madrid. Por otra parte, el jugador del primer equipo Marc Bernal sufre un esguince en el tobillo izquierdo. El tiempo de recuperación se decidirá en función de su evolución", indicó el club azulgrana en un comunicado.

El central uruguayo fue sustituido en el minuto 41 de la primera parte del duelo en el Riyadh Air Metropolitano, y Bernal entró en su lugar. Sin embargo, el de Berga tuvo que abandonar el campo con molestias en el minuto 63, cuando fue relevado por el francés Jules Koundé.

Tras el triunfo ante los de Diego Pablo Simeone, los de Hansi Flick comenzaron a preparar el primer duelo europeo ante los colchoneros, que se disputará el miércoles en el Spotify Camp Nou. El equipo realizó una sesión de recuperación, con ritmos distintos para titulares y suplentes.