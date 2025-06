Marc Cucurella: "Lamine es candidato al Balón de Oro porque hace disfrutar"

"Defenderle la verdad es que es una putada y De la Fuente siempre me lo pone"

Sobre Francia: "Será un partido parejo y de alto nivel"

LAS ROZAS (MADRID), 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional español Marc Cucurella ha asegurado que si su compañero en la selección, el blaugrana Lamine Yamal, es candidato al Balón de Oro es algo "merecido" y que atribuye a que hace "disfrutar" con su juego, ha calificado de "putada" el tener que defenderle en los entrenamientos y espera que ante Francia, en semifinales de la Liga de Naciones, despliegue su fútbol para ayudar a España a ganar un partido "parejo y de alto nivel".

"Es verdad que creo que a Lamine le ha penalizado un poco no llegar a esa final de 'Champions'. Pero yo hacía mucho tiempo que no gozaba ni disfrutaba tanto de un jugador como espectador. Lamine da mucha alegría al fútbol, te hace encender la tele y disfrutar. Si se habla de él como candidato (al Balón de Oro) es porque lo merece", aseguró el lateral en rueda de prensa.

Además, Cucurella da mucho mérito a lo que hace Lamine Yamal con apenas 17 años. "Lo que hace, a su edad, es muy complicado. Para mí es un candidato porque hace disfrutar, a mí me hace disfrutar en la tele. Que esté ahí es merecido y ya se verá qué pasa. Ha demostrado ya, a su edad, que está preparado para cualquier situación. Si gana no le afectaría y sería algo muy bonito", opinó.

Y tiene claro que defenderle, en los entrenamientos, es "una putada". "Y el míster siempre me lo pone", bromeó. "Intento no lesionarle, lo primero. Tiene muchos recursos, nunca sabes qué va a hacer. Lo bueno es que de momento solo me toca sufrirlo en entrenamientos. Tiene un desparpajo y una calidad difícil de encontrar en los jugadores de hoy día", reiteró, halagando al jugador del Barça.

Sobre el partido contra Francia, cree que está "reñido" y espera que el blaugrana ayude a decantarlo a favor de España. "Lamine en estos partidos aparece y ojalá tenga un gran día, y ojalá podamos ganar y clasificarnos y que siga el debate, que aún queda un poco", comentó, cerrando ese capítulo del Balón de Oro.

Porque lo cierto es que Cucurella quiere ganara esta Liga de Naciones. "Ninguna competición es menor. Si estamos aquí es para intentarla ganar. No vamos a perder días de vacaciones para venir a pasearnos. Queremos ganarla, es una alegría y te da valor y caché. El del año pasado fue un partido muy duro, empezamos sufriendo y supimos darle la vuelta. Esperamos un partido del estilo, lo estamos preparando bien y ojalá podamos ganar", aseguró.

Del rival destaca su ataque. "Por supuesto, todos los jugadores de ataque tienen mucho talento, son verticales y muy rápidos. El partido va a pasar por nosotros, por cómo juguemos con balón. Hay que vigilar estas transiciones, son su mayor peligro. Intentaremos ser protagonistas y si en algún momento toca sufrir, sufriremos. Hemos demostrado que somos peligrosos a la contra", avisó.

Una delantera gala en la que sobresale el jugador del Real Madrid Kylian Mbappé. "Es un gran jugador, lo viene demostrando hace mucho tiempo. Ha sido 'Pichichi' de la Liga. Pero ellos también deben estar preocupados por nuestros delanteros. Será un partido parejo, estamos aquí ambos por méritos propios. Será un partido de alto nivel", manifestó.

Con esta 'Final Four' de la Liga de Naciones disputándose en Alemania, donde fue pitado en un España-Francia por una posible mano en el duelo previo contra Alemania en los cuartos de final de la última Eurocopa, el lateral asegura que guarda "buenos recuerdos" por haber ganado el título y niega estar preocupado por ser pitado, algo que espera que se repita.

"Estoy preparado, creo que me van a volver a pitar pero es parte del fútbol, no depende de mí y no hice nada malo. Lo que pase fuera no afecta y que se centre el foco en mí puede liberar a los compañeros. La primera vez que te pasa sí que te impacta un poco porque no lo esperas. Es difícil lidiar con eso. Pero estoy preparado, ya he lidiado con ello y voy mentalizado con que va a pasar", se sinceró.

Esta "anécdota" forma parte de un fútbol que es "duro" en general. "Un año te puede salir todo y estar en lo más alto y al siguiente te puede tocar sufrir más. El año anterior a este me tocó sufrir, tuve una lesión y andie hablaba de mí. Pero con mucho trabajo se da la vuelta a la situación y estoy en una gran temporada. Lo más importante es disfrutar del momento, porque cuando las cosas no van bien vas a sufrir. Hay que aprovechar las oportunidades", explicó.