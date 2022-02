Marc Overmars, despedido por el Ajax por acosar a trabajadoras del club

"Estoy avergonzado, no me di cuenta de que estaba cruzando los límites"

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ajax anunció este domingo por la noche la destitución de su director deportivo Marc Overmars por mandar "mensajes inapropiados" a varias compañeras, trabajadoras del club, durante un largo periodo de tiempo.

La noticia de impacto la comunicó el propio club de Ámsterdam en un comunicado con detalle y declaraciones del propio Overmars, en el cargo desde 2012. Según el club, el Overmars está de acuerdo en renunciar a su cargo después de la discusión los últimos días.

"Una serie de mensajes inapropiados enviados a varias compañeras durante un período prolongado de tiempo conllevan a su decisión de dejar el club", dice el Ajax. El exjugador del Ajax, Arsenal y Barcelona era el responsable de los traspasos, del 'scouting' y del buen funcionamiento de la cantera.

"Estoy avergonzado. La semana pasada me enfrenté a informes sobre mi comportamiento. Desafortunadamente, no me di cuenta de que estaba cruzando los límites, pero me quedó claro. No veo otra opción que dejar el Ajax, con un gran impacto en mi situación privada. Es por eso que les pido a todos que me dejen a mí y a mi familia en paz", apunta el propio Overmars en el comunicado.

Tanto Leen Meijaard, presidente de la Consejo de Supervisión, como Edwin van der Sar, CEO del club, fueron tajantes para condenar la actuación de Overmars. "Es devastador para las mujeres que han tenido que lidiar con este comportamiento. Cuando nos enteramos, actuamos de inmediato. Marc es probablemente el mejor director de fútbol que ha tenido el Ajax, pero se ha pasado de la raya, por lo que continuar como director no era una opción", dice Meijaard.

"La situación me parece terrible para todos. Un clima deportivo y laboral seguro es muy importante. Marc y yo hemos estado jugando juntos desde principios de la década de 1990 y hemos sido colegas en la dirección del Ajax durante casi diez años. Eso ahora ha llegado a un final muy abrupto. Estamos trabajando en algo maravilloso aquí en el Ajax, por lo que esta noticia también será un golpe para todos los que se preocupan por Ajax", añade Van der Sar.