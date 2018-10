Marcelino: "Nuestra idea es ganar a un equipo 'Champions' porque queremos serlo"

Publicado 09/03/2018 16:06:40 CET

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha asegurado que no firmaría el empate contra el Sevilla FC en el Sánchez Pizjuán, en el partido de este sábado correspondiente a la jornada 28 de LaLiga Santander, sino que irán con la ilusión e intención de ganar a un equipo 'Champions' como el que quieren ser la próxima temporada.

"Con el empate sería una buena distancia y dependiendo del transcurso del partido podríamos valorar si es bueno porque el rival nos superó o malo porque les superamos nosotros. Nuestra idea es ganar, queremos competir a alto nivel, jugamos contra un equipo 'Champions' y nosotros queremos serlo", aseguró en rueda de prensa.

El Valencia, cuarto en la tabla con 53 puntos y 8 más que el Sevilla, quinto, afronta un duelo directo por estar en la próxima Liga de Campeones y, pese a que el empate sería buen resultado para los 'che', van con la ambición de ganar. "No firmo el empate, firmamos ganar, es la aspiración e ilusión con la que afrontamos todos los partidos. Por supuesto el objetivo siempre es ganar, da igual al rival al que nos enfrentemos", añadió.

"Voy a Sevilla muy gustosamente, hay una rivalidad grande que es beneficiosa para el fútbol entre Valencia y Sevilla", comentó el técnico, que regresa a un estadio que fue su casa durante la temporada 2011-12. "Estuve allí muy bien. Fuimos con ilusión pero los resultados no llegaron, era un momento en el que se produjo una revolución a nivel de plantilla. Me trataron muy bien, guardo buen recuerdo de la ciudad", comentó.

Además, quiso restar importancia al rifirrafe que tuvo con la afición sevillista y al hecho de que el Valencia no tenga buenas actuaciones en el Pizjuán. "No sé cuáles son esas circunstancias de situaciones 'polémicas' en momentos puntuales, pero nada debe influirnos para nada. Vamos con el ánimo de ganar. Hace años que el Valencia no gana allí y sería muy bonito hacerlo", reconoció.

"El partido es bonito, atractivo e ilusionante, y nuestra intención es ir a ganarlo. Será muy difícil porque ellos allí son muy buen equipo. En su campo son tremendamente competitivos y tienen una experiencia internacional mayor que nosotros y les da un plus pero con la capacidad de nuestros jugadores podemos compensarlo y lograr la victoria", auguró sobre el choque.

Negó que, pese a que el Sevilla está en medio del cruce de octavos de final de la 'Champions' contra el Manchester United, los hispalenses no vayan a estar centrados en este partido. "Ellos saben lo que se juegan en este partido; muchísimo. Se juegan el tener un porcentaje de opciones mayor o menor a ese cuarto puesto", manifestó.

"Siempre tengo presente que un futbolista es prácticamente imposible que mantenga el mismo nivel de rendimiento durante toda la temporada, y se acentúa en los futbolistas de ataque porque dependen de la inspiración o alegría. El delantero depende sobre todo del acierto. Entre los tres llevan creo 33 goles y son números satisfactorios", comentó sobre el momento de Zaza, Rodrigo o Mina.