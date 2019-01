Marcelino: "No tengo ningún temor a ser destituido"

Publicado 12/01/2019 19:45:21 CET

"Si el club considera que soy el único culpable aceptaré la decisión"

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, aseguró que no tiene "ningún temor a ser destituido" tras el empate de este sábado contra el Valladolid (1-1) y explicó que aceptará la decisión si el club considera que su salida es la solución a la mala racha que atraviesa la entidad 'che'.

"Si el club considera que con el cambio de entrenador se va a modificar la dinámica, el juego y los resultados, y si considera que yo soy el único culpable, que tome la decisión que tenga que tomar. A mí me corresponde aceptarla", indicó Marcelino en rueda de prensa.

"No la compartiré porque hay mucho esfuerzo y trabajho. No tengo ningún temor a que no pueda seguir en el banquillo del Valencia", añadió el preparador asturiano tras el séptimo empate en Mestalla tras 10 partidos jugados esta campaña en Liga al calor de su afición.

"Mi trabajo consiste siempre en buscar soluciones, pero hay circunstancias que se le escapan al entrneador. El Valencia está por encima de cada una de las personas que pertenecemos a este gran club", sentenció Marcelino.