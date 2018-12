Marcelino: "El Real Madrid tiene potencial pero es irregular”

Actualizado 01/12/2018 10:25:12 CET

BARCELONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha asegurado este viernes que acudirán a la cita en el Santiago Bernabéu de este sábado con la "intención de ganar" a un Real Madrid que tiene "mucho potencial", pero que está siendo "irregular", si bien el técnico ha reconocido que su equipo tampoco ha encontrado la manera de convertir el buen juego en puntos y que debe afrontar "con personalidad y convencimiento" este encuentro.

"Aunque estemos a tres puntos o no, vamos con la intención de ganar allí. El Real Madrid tiene mucho potencial, pero se comporta de forma irregular, tenemos que intentar que no logre su máximo rendimiento de nuevo", manifestó Marcelino en rueda de prensa.

Pese a que el Real Madrid tiene "argumentos suficientes" para en un partido ganar a cualquiera, recalcó que no están en su mejor arranque de temporada. "Como nosotros tiene irregularidad en LaLiga, diría que como el resto de grandes. El líder de nuestra liga es el que menos puntos suma de las cuatro mejores ligas, dice mucho de la igualdad", explicó.

"El Real Madrid ha perdido cinco partidos esta temporada y perdió seis la temporada pasada, es un dato estadístico claro de irregularidad. Pero con Solari me parece que llevan cinco partidos ganados de seis. Nos consideran rivales, tenemos que esperar al mejor Madrid, capaz de ganar a cualquiera, y afrontar el partido con entusiasmo y personalidad y convencimiento", aseguró.

Sin entrar a valorar la situación de Isco en el Real Madrid, pese a no entrar últimamente en los planes de Solari, sí comparó al equipo del técnico argentino con el de Julen Lopetegui. "No veo gran diferencia, la gran diferencia son los resultados, que antes no eran satisfactorios y por eso se produjo el cambio. A nivel táctico tienen puntos en común y a nivel de sistema es el mismo", admitió.

Y es que el Valencia llega a este choque tras ganar, en LaLiga, a Getafe y Rayo Vallecano. "Venimos de dos victorias seguidas en LaLiga, venimos de nuestra mejor racha. El equipo ha perdido contra la Juventus pero con un nivel competitivo alto, que no alcanzó para ganar. Pero para este partido estamos bien, no salimos vapuleados hace tres días, y son argumentos", manifestó.

CONFIRMA LA BAJA DE RODRIGO MORENO

Pese a esa derrota ante la Juventus y la eliminación en la Liga de Campeones, el asturiano ve bien al equipo. "Podemos hacerlo mejor y somos autoexigentes, por supuesto, pero sabemos que nos enfrentamos al Real Madrid y a la 'Juve', son los partidos grandes que afortunadamente puede afrontar el Valencia esta temporada, y tendremos que asegurar poder hacerlo en los próximos años", aportó.

"Nunca planteamos un partido exclusivamente desde el punto de vista defensivo, nunca. En algunos partidos nos han faltado mínimos detalles para ganar, hay que seguir trabajando. Hemos demostrado estar cerca de ganar a equipos grandes, pero la realidad dice que no hemos sido capaces y espero que mañana sí lo seamos", especificó sobre cómo afrontan el partido.

"Rodrigo es baja para este partido. Todos esperamos que esté apto para jugar contra el Sevilla. Veremos su evolución, la lesión tampoco es muy importante. Y Garay está al cien por cien porque está en la lista", confirmó sobre las novedades en la convocatoria para visitar al Real Madrid, del que están a 3 puntos en la clasificación.

Además, dejó claro que LaLiga Santander es la competición "prioritaria". "Para todos es un palo duro caer en 'Champions' pero tenemos que ser conscientes de la realidad, y nos enfrentamos a dos enormes equipos, candidatos a ganarla. Deseábamos llegar al último partido con opciones, no ha podido ser. Tenemos que aumentar nuestro nivel competitivo para llegar a su altura", comentó.