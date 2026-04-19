Marcos Llorente: "Hemos regalado la primera parte"

Marcos Llorente, en un partido con el Atlético de Madrid. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Marcos Llorente, centrocampista del Atlético de Madrid, ha lamentado haber "regalado la primera parte" en la final de la Copa del Rey Mapfre a su adversario, una Real Sociedad que ha logrado el título en el Estadio de La Cartuja (Sevilla) gracias a la tanda de penaltis (2-2/3-4).

"Hemos salido mal al partido. Hemos regalado la primera parte y en partidos como estos luego te cuesta mucho. La segunda parte ha sido otra historia. El equipo ha sabido jugarlo mejor y hemos conseguido ese empate. Pero bueno, al final cuando llegas a los penaltis puede pasar cualquier cosa y se lo han llevado ellos", declaró Llorente a RTVE.

Luego resumió que "meter las que hemos tenido" habría sido lo ideal. "Hemos tenido un par muy muy claras y meterlas para adentro. En partidos como estos, si no estás efectivo, pues no llegan los goles y al final llegas a los penaltis, que ya sabes que puede pasar cualquier cosa. Ellos han empezado muy bien la tanda y se la han llevado, si es que no hay más tampoco", insistió Llorente en su atención a los periodistas.

"Queda todavía la Champions, tenemos una eliminatoria muy bonita por delante. Agradecerles todo el apoyo, a los que están en casa y sobre todo a los que han venido aquí a Sevilla a vernos. Nos jode mucho por ellos, queríamos regalarles esta Copa. No ha sido así, pero hay que levantar la cabeza porque queda la Champions, que es algo importante y tenemos que levantarnos de ésta", apuntó hacia el cruce con el Arsenal.

"Así es la vida, así es el fútbol, no se puede ganar siempre. Cuando pierdes, luego tienes rápido otra competición, en tres días jugar la Liga, luego viene la Champions dos semanas, etc. Es que esto no para, así que no hay tiempo de pensar las cosas. Estamos jodidos, está claro, pero hay que levantarse que viene lo bueno", concluyó Llorente.