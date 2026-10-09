Maresca confía "plenamente" en el City y no tiene "ninguna duda" de que sus títulos son lícitos

El técnico italiano Enzo Maresca en rueda de prensa - Andy Hampson/PA Wire/dpa

MANCHESTER (INGLATERRA), 9 (PA Media/dpa(EP)

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, rechazó este viernes las acusaciones de que los logros del club se hayan visto empañados tras ser declarado culpable de más de 100 infracciones de las normas financieras de la Premier League y se mostró plenamente confiado en que la apelación saldrá adelante.

En su primera rueda de prensa desde que se conoció la sanción, recurrida ya por el club, Maresca, flanqueado por el director de Comunicación del club, Simon Heggie, en lugar del miembro habitual del personal para este tipo de ocasiones, fue cuestionado si los trofeos ganados durante el periodo en cuestión estaban manchados.

"Por supuesto que no. Conozco el esfuerzo de los jugadores, del club y del entrenador de entonces, Pep (Guardiola), así que no tengo ninguna duda al respecto", afirmó tajante. "Entiendo el motivo por el que la mayoría de vosotros estáis aquí, pero lo único que puedo decir es algo que ya he dicho. Hay un proceso en marcha y, en este momento, confío plenamente en el club, esto es todo lo que puedo decir al respecto", añadió.

El técnico italiano confía en el club porque confía "en la gente". "Y esa es también la razón por la que me incorporé al club. No hay otro club en el mundo en el que me gustaría estar. He hablado con el club, por supuesto, y todos confiamos; el momento adecuado para hablar de ello será cuando ganemos el recurso", subrayó, insistiendo en el mismo mensaje sobre si dimitiría si se descubriera que los responsables del club le habían engañado.

Además, "al cien por cien" habría aceptado su actual cargo si la sanción hubiera salida antes. "Conozco la organización desde hace años y sé lo serios que son; sé que hacen lo correcto. No hablamos de eso (los cargos) porque no creo que fuera un problema para el club en aquel momento, ya que pensaban con honestidad y están convencidos de que, al final, ganaremos la apelación", apuntó.

"Os prometo que mi atención se centra únicamente en el fútbol, así que no pienso en otras cosas porque, ante todo, hay muchas cosas que no entiendo. Yo, los jugadores, sólo podemos controlar la parte futbolística. Estamos centrados en eso, no podemos controlar nada más, simplemente intentamos gestionar el revuelo. Entendemos la gravedad de la situación, el revuelo. Tenemos que ir a Anfield y ganar el partido", sentenció Maresca.