Marta Corredera: "Este es el grupo más unido que he visto en la selección"

La jugadora de la selección Marta Corredera no duda que las 23 que forman el grupo para el Mundial de Francia es "el más unido" que ha visto y que llega mucho mejor preparado que hace cuatro años a Canadá, y aunque cree que deben ser "realistas" sobre sus opciones en la cita, reconoce que sus rivales las ven ya como un rival "a respetar".

"Hemos cambiado mucho, pero la base del equipo del Mundial de Canadá la volvemos a repetir y eso hace que nos conozcamos muchísimo. Cuando vas por primera vez al Mundial no sabes qué te vas a encontrar, en Canadá era todo muy nuevo, te enfrentabas a las mejores y nunca lo habías hecho, no habíamos tenido una preparación en condiciones para eso. Ahora hemos jugado con selecciones punteras, la preparación ha sido muy buena y el equipo ha crecido muchísimo", señaló Corredera en una entrevista a Europa Press.

Tras unas tres semanas de concentración, Corredera tenía "muchas ganas" de vivir el "ambiente" de Mundial que se respira en Francia. "Las 23 que estamos llevamos mucho tiempo trabajando juntas, nos conocemos muy bien, somos mejor selección y se ha notado en los últimos años en el rendimiento deportivo. Vamos con muchas experiencias aprendidas de años anteriores y eso jugará a nuestro favor en el Mundial", admitió.

"Somos muy competitivas, las 23 pueden entrar al campo en cualquier momento y dejarse todo. En los entrenamientos competimos entre nosotras, hay bromas, hay piques y eso hace que el grupo se una más. Este grupo es el más unido que he visto desde hace mucho tiempo en la selección, y llevo aquí muchos años", apuntó.

Además, no olvida que "también hay mezcla de más veteranas con generaciones nuevas que van subiendo". "Las conocemos y las integramos. Todas tenemos nuestro papel aquí dentro y eso es muy importante", relató la internacional respecto al día a día y la unión del grupo.

Y una de las claves de ese vínculo dentro de la selección es la mezcla de las jóvenes "ejemplares" con las más veteranas como ella. "Son jugadoras que han ganado muchas cosas y llegan aquí y te respetan, porque eres veterana y llevas mucho tiempo en el fútbol femenino. Tenemos mucha suerte con nuestras jóvenes de la lista, nos pueden dar muchísimo y son el futuro de esta selección", elogió.

"Sobre todo, intentan sumar, que es muy importante, porque yo me he encontrado situaciones en clubes en las que suben del filial y se creen que lo han hecho todo en la vida y no valoran lo que nos ha costado a nosotras estar aquí", añadió al respecto la catalana.

Y gracias a esa generación ahora empieza a despuntar, "habrá mejores resultados en el futuro, por la simple razón de que ahora se trabaja desde la base". "En mi generación, cuando teníamos 15-16 años, el trabajo era talentoso, si destacabas valías, si no, no. Ahora las ves con 13-14 años que trabajan en el gimnasio, la táctica, están entrenadas por buenos entrenadores, y eso se va a anotar en los resultados deportivos de la selección", advirtió Corredera

"YA NOS RESPETAN, ESE ES UN PASO IMPORTANTÍSIMO"

En cuanto al Mundial, la futbolista del Levante también envía el mensaje de "ser realistas". "Hay muchas selecciones que nos llevan años de ventaja en cuanto a trabajo. Todo en la vida tiene su proceso, pero ahora es cuando hablas con jugadoras de otros países y dicen: 'Ostras, España, cuidado'", remarcó.

"La gente ya habla de nosotras, nos ve y nos tiene como una selección a respetar y ese paso que hemos dado es importantísimo, que selecciones 'top' te respeten, nos trabajen, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien", manifestó la lateral derecho.

La jugadora del Levante describe "el toque de balón y mover al equipo rival" como dos de los "fuertes" de esta selección, además de ahora ser "verticales". "Antes nos costaba llegar a arriba y en los últimos partidos hemos conseguido que esas transiciones las tengamos cada vez más claras y que funcionen cada vez más. No pueden estar corriendo detrás del balón 90 minutos y si encima hemos adquirido esa velocidad y esa contra, tenemos mucho que decir", avisó.

"Lo llevamos hablando muchos días y solo vemos ese partido (Sudáfrica), que lo vamos a jugar como si fuera el último del Mundial, que nadie se espere que vamos a salir con miedo o a ver qué pasa. Vamos a salir a por todas, a por el partido, como si nos fuera la vida en ello, porque es la única manera de competir", reconoció.

Por último, Corredera invitó a olvidar que son futbolistas, porque "antes de todo" son "personas", y demandó la necesidad del convenio laboral. "Hay que estar protegida, tener unas condiciones mínimas y que te ampare algo, que si tú te lesionas, que sepas que te van a cubrir, que si vas a un campo a jugar, que sepas que se están cumpliendo todas las leyes. Eso si queremos una liga profesional, que lo sea de principio a fin, no de boca", concluyó.