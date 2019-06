Marta Torrejón: "Somos un equipo más maduro y más competitivo"

Publicado 08/06/2019 11:04:56 CET

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capitana de la selección española femenina de fútbol, Marta Torrejón, opina que ahora son "un equipo más maduro y más competitivo" que el que se presentó hace cuatro años en Canadá para afrontar su primer Mundial, poniendo énfasis en "la preparación" que han tenido en esta ocasión para brillar y "poner la guinda" a un año de crecimiento del fútbol femenino.

"No sólo nosotras, todo el fútbol femenino ha crecido muchísimo y eso nos ha hecho crecer también a nosotras. Somos un grupo más maduro, ya con una experiencia previa que es importante y algunas repetimos, y también somos más competitivas", comentó Torrejón en una entrevista a Europa Press.

La catalana incide en que están con "muchas ganas" y que lo darán "todo", pero pide no olvidar que tienen "un grupo muy difícil", como ya les pasó hace cuatro años. "Es diferente, pero también lo es el momento en el que nos coge. Hay una experiencia mayor, hemos tenido mucha preparación y hemos trabajado bien para llegar en mejores condiciones. Tenemos ganas, ilusión, y sobre todo mucha ambición", apuntó.

"La diferencia principal con 2015 ha sido la preparación en general. Para Canadá fue muy poca y para Francia se ha trabajado muy bien, con encuentros de calidad, y también ha cambiado mucho todo lo que se vive a través de los medios para tener esa visibilidad que es muy importante para que nos conozcan y nos puedan seguir", añadió la defensa azulgrana.

De todos modos, Marta Torrejón cree que pese a las expectativas que rodean al combinado nacional, deben estar "al margen" y tener "los pies en el suelo". "Hemos trabajado bien, haciendo buenos partidos, sacando buenos resultados y rodando al equipo. Competiremos al cien por cien en cada partido", remarcó.

"En estos campeonatos, el empezar sumando es muy importante, aunque si no sumas tampoco estás fuera. Pero empezar con buen pie es primordial en cualquier campeonato", avisó la capitana de la selección de cara al debut ante Sudáfrica de este sábado y que tampoco olvida que "dejar la portería a cero es muy importante".

La defensa, que puede jugar de lateral o central, sabe que "hacer un buen papel" en Francia sería "poner la guinda a todo el crecimiento" del fútbol femenino nacional. "Espero que no se quede aquí y que vaya para adelante y no pare, que es lo importante", deseó la jugadora, que prefiere no hablar sus cualidades.

"No me gustan los halagos ni echarme tierra, me considero polivalente y donde juegue intento dar mi cien por cien y sobre todo sumar para el equipo", confesó. "Sinceramente no, tanto Irene (Paredes) como Amanda (Sampedro) y yo somos las mismas personas con o sin brazalete, intentamos sumar lo mismo", relató sobre su papel como capitana.

Torrejón ha tenido este año la oportunidad de jugar la final de la Liga de Campeones con su club. En Budapest, ante el todopoderoso Lyon, cayeron 4-1, pero ella prefiere usarlo como "algo positivo, una experiencia".

"PATRI GUIJARRO ESTÁ POR ALGO Y NOS LO VA A DAR"

"Fue 4-1 pero todo el recorrido hasta esa final y esa experiencia nos hace crecer y madurar, debemos guardarlo para dentro para el futuro. Entre todas tenemos que transmitirnos las experiencias importantes como las de otras compañeras en la final de la Copa de la Reina", admitió.

En esa final, aunque no jugó, ya pudo viajar la joven Patricia Guijarro, que ha podido entrar finalmente en la lista mundialista. "Es una niña espectacular y un encanto, una grandísima jugadora. Nos aporta muchísimo dentro y fuera, esta aquí por algo y nos lo va a dar", declaró con una sonrisa enigmática.

"Echar de menos, diría que no, cada etapa tiene su momento y su aprendizaje continuo, que es lo bonito e importante", recalcó preguntada por sus inicios. "Intento aprovechar cada momento y situación, y tampoco es lo mismo como está ahora el fútbol femenino ahora que cuando vine a la selección por primera vez", agregó.

Por ello, considera "un logro" el comprobar que el fútbol femenino está "evolucionando" junto a otras compañeras que "han pasado y ayudado para que esto vaya hacia arriba". "Estoy contento de haber formado parte de este proyecto, pero no podemos olvidarnos de todas las que han pasado, no solo en la selección si no por el fútbol femenino", afirmó.

"No me gusta olvidarme de nadie. Para llegar hasta aquí muchas han pasado penurias, momentos malos y no se les ha reconocido su trabajo, pero gracias a ellas estamos donde estamos y disfrutar del fútbol que disfrutamos y que la gente nos pueda conocer. También hay que recordarlas", demandó la jugadora barcelonesa.

En este sentido, ve necesario que se firme el primer Convenio de Trabajo. "Es algo por lo que llevamos peleando todo el año y espero que se llegue a un acuerdo porque nos beneficia a todos y es importante que todos tengamos una regulación normal. Lo iremos consiguiendo, pasito a pasito todo llegará", auguró.

Hermana del exjugador del Espanyol Marc Torrejón, que le manda "muchos ánimos" y le recomienda que disfrute de este Mundial "porque es difícil llegar y es algo que no pasa mucho", la capitana de la selección alterna su vida en los terrenos de juego con la de formarse. Licenciada en Biología, ahora intenta sacarse Geografía e Historia. "Me lo tomo con más calma y lo hago a distancia. No hay que dejar de formarse porque cuando se acabe esto no vamos a poder vivir de ello todavía", se sinceró.

"Diría que esta es una selección muy unida, alegre, con muchas ganas e ilusión de a por todos en este Mundial. Ojalá que mucha gente se anime a vernos, nos siga y nos empuje desde casa", sentenció la jugadora del FC Barcelona.