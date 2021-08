Matheus Cunha no entrenará con el resto del grupo por una lesión muscular

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del Atlético de Madrid, el brasileño Matheus Cunha, no formará parte de los entrenamientos del primer equipo debido a una lesión muscular que arrastra desde hace unos meses y la cual ha dado la cara en su reconocimiento médico.

El brasileño, que seguirá un plan progresivo e individualizado de readaptación, según explicó el club colchonero, sufre molestias musculares desde la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio que ya le impidieron disputar las semifinales del torneo.

Cunha, que finalmente participó en la pelea por el oro, también disputó la primera jornada de la Bundesliga con su anterior club, el Hertha de Berlín.

"Sin embargo, durante la realización del reconocimiento médico previo a su incorporación a nuestra entidad, las pruebas radiológicas han detectado una lesión muscular que aún no está completamente recuperada", informan los servicios médicos del Atlético de Madrid.

De esta forma, y aunque el jugador "no" sienta "molestias" y "quiera" participar en los entrenos, los servicios médicos del club han "decidido actuar con precaución y no correr riesgos que pudieran provocar una recaída". "Por ello, el jugador no se ejercitará con el resto de sus compañeros en los próximos días y seguirá un plan progresivo e individualizado de readaptación".

"Los servicios médicos del club han informado a los de la Federación Brasileña solicitando máxima precaución frente al riesgo de una posible recaída", sentencia la comunicación de la entidad rojiblanca.