Max Dowman se convierte en el jugador más joven en jugar en Champions

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista inglés Max Dowman, del Arsenal FC inglés, se convirtió este martes en el partido ante el Slavia Praga checo en el futbolista más joven, con 15 años y 308 días, en debutar en la Liga de Campeones.

Dowman fue uno de los protagonistas en la tarde-noche de la capital checa al entrar al terreno de juego en el minuto 73 por el belga Leon Trossard y superar así el récord anterior en poder del alemán Youssoufa Moukoko, que lo hizo con el Borussia Dortmund con 16 años y 18 días. El tercero en la lista es el extremo español Lamine Yamal, que debutó en la Copa de Europa con 16 años y 68 días.

"En cuanto recibe el primer balón, encara a los rivales, empieza a driblar y provoca una falta. Eso es personalidad, eso es valentía. Eso no se puede enseñar: o se tiene o no se tiene. Da igual lo que diga su pasaporte, si lo pones en esta situación es capaz de adaptarse y rendir a un gran nivel", advirtió Mikel Arteta.