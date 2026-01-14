Maximilian Ibrahimovic sigue los pasos de su padre y ficha por el Ajax

El delantero sueco Maximilian Ibrahimovic, hijo de Zlatan, en el AC Milan. - Europa Press/Contacto/Spada

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El joven futbolista sueco Maximilian Ibrahimovic, de 19 años e hijo del exjugador Zlatan Ibrahimovic, siguió los pasos de su padre y fichó este miércoles por el Ajax neerlandés, equipo en el que jugó el exdelantero entre 2001 y 2004.

El delantero, de 19 años, se incorporó al equipo neerlandés cedido por el AC Milan hasta el final de la temporada, en un acuerdo que incluye una opción de compra. Aunque tendrá ficha del filial, alternará sus entrenamientos con el primer equipo del Ajax, según confirmó el director deportivo de la entidad, Marijn Beuker.

"Estamos muy contentos con la llegada de Maximilian. Es un delantero talentoso con un buen posicionamiento dentro y alrededor del área, y una gran capacidad de remate, con gran gol. Es hábil en el regate y, sobre todo, tiene una gran mentalidad ganadora y una gran actitud de entrenamiento. Es un jugador con mucho potencial y esperamos que con el tiempo se convierta en una pieza clave del ataque del primer equipo", valoró el directivo.

Así, seguirá el camino de su padre, Zlatan Ibrahimovic, quien dejó el Malmö sueco en 2001 para fichar por el Ajax, donde permaneció hasta 2004 y ganó dos Eredivisie y una Copa de Holanda, antes de firmar por la Juventus italiana.