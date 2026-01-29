Mbappé y Courtois, las únicas luces en una Champions sombría del Real Madrid

El portero belga Thibaut Courtois (Real Madrid CF), ante el Benfica en la Champions 2025/26. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés Kylian Mbappé, 'pichichi' en Europa, y el portero belga Thibaut Courtois, con más de 40 paradas en siete partidos, del Real Madrid han sido las únicas buenas noticias del Real Madrid en la fase de liga de la Champions 2025-26, tras la cual el equipo deberá disputar los 'playoffs' para ganarse un hueco en octavos de final.

El conjunto merengue cayó este miércoles por 4-2 en la última jornada de la fase de liga ante el Benfica, que fue muy superior en fútbol y carácter a los madridistas, que además lamentaron su caída del 'Top 8' tras un duelo en el que Courtois evitó una mayor goleada local con un total de 7 paradas ante el equipo luso, con 1,7 goles evitados (y una media de 0,9 en la competición, casi un tanto por encuentro).

Algunas de ellas, estratosférica, como la estirada a mano cambiada a disparo de Gianluca Prestianni directo a la escuadra que desvió con la punta de los dedos para, como es habitual, sostener con opciones a su equipo cuando peor lo pasaban los blancos. Así hasta siete intervenciones claves que evitaron que el Benfica aumentara, incluso, la cifra de 4 tantos a favor.

El belga ha jugado un total de 7 partidos en la fase de liga, en los que ha realizado un total de 41 paradas, para acabar esta primera fase como el segundo portero con más intervenciones, por detrás de las 49 de Nikita Haikin, guardameta del Bodo/Glimt, que ha disputado un encuentro más que el belga.

Así, Courtois presume de un 82% de efectividad bajo palos -41 paradas a 50 tiros recibidos-, un rendimiento sobresaliente, pero que descubre una defensa madridista con muchos problemas y que concede mucho. Un buen ejemplo, el partido ante el Benfica, que sacó los colores a la zaga blanca, rematando en 22 ocasiones, 12 de ellas a puerta.

Este dato es el peor de toda la temporada, incluso superior a los 17 remates totales, 9 de ellos a puerta, que permitió el conjunto merengue en Anfield, en la derrota por 1-0 ante el Liverpool. Como en los partidos frente a rivales de enjundia de este curso, el Real Madrid adoleció de fortaleza y solidez defensivas, contra un conjunto luso que superó a los blancos en duelos en el suelo (52%) e los igualó en los aéreos (50%).

Además de por el portero belga, el Real Madrid mantuvo sus opciones durante el encuentro, al menos cualitativamente, con su tercer doblete consecutivo. El francés abrió el marcador del partido asistido por un Raúl Asencio, quien envió un gran centro al área y el galo conectó un testarazo preciso e imposible para Trubin.

Después, en la segunda parte, con 3-1, Mbappé remató de primeras, en otro alarde su calidad, un buen pase atrás de Arda Güler, pero el equipo no respondió con la energía necesaria. Ese era el gol número 13 del francés en siete partidos en esta Liga de Campeones, para colocarse en lo más alto de la tabla del 'pichichi', con 5 tantos más que el inglés Harry Kane.

Esto se traduce también, además de en la eficacia del ariete francés, en algo de dependencia del equipo madridista de los goles de Mbappé, ya que el equipo merengue ha marcado 21 goles en lo que va de Champions. Así, el '10', que celebró un 'póker' en Grecia ante Olympiacos, ha convertido más de la mitad de los tantos que ha marcado su equipo.