El delantero francés Kylian Mbappé marca un penalti en el Real Madrid CF - Olympique de Marsella de Champions. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Mbappé evita un primer susto del Real Madrid en Champions

Un doblete del '10' de penalti obra la remontada blanca ante el Marsella de un gran Rulli, en un duelo que deja la expulsión de Carvajal

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció este martes por 2-1 al Olympique de Marsella en la primera jornada de la Fase Liga de la Champions 2025-26, gracias a un doblete de Kylian Mbappé, ambos tantos de penalti, para consumar la primera remontada europea del curso y salvar el estreno madridista en la competición continental, en un duelo en el que Dani Carvajal fue expulsado por una agresión sobre el portero rival Gerónimo Rulli.

El conjunto de Xabi Alonso, con Vinícius suplente otra vez, sumó sus primeros tres puntos en la Liga de Campeones, aunque tuvo que sudar para lograrlo. Fueron dos penaltis, uno en cada parte, los que decidieron un partido en el que Timothy Weah silenció con el rápido 0-1 a un Bernabéu voluntarioso y entregado. Pero Mbappé no falló desde los 11 metros en los dos lanzamientos para evitar el primer susto europeo de la temporada.

Los blancos fueron mejores, remataron casi en 30 ocasiones, pero se toparon con un sobresaliente Rulli que realizó 13 paradas. Además, el argentino apareció en una de las fotos del partido por su encontronazo con Carvajal, quien le golpeó con la cabeza en la cara, lo que provocó, VAR mediante, su expulsión. Un problema para Xabi Alonso, que también perdió en el partido a Trent Alexander-Arnold por lesión.

Con un Bernabéu ruidoso, también por los más de 4.000 aficionados franceses, el Real Madrid arrancó con ritmo y energía y sorprendió a la defensa de los de Roberto De Zerbi cuando no habían transcurrido ni dos minutos. Mbappé se inventó una chilena en un rebote, pero el balón lamió el poste, y Gerónimo Rulli estuvo a punto de servir en bandeja el 1-0 con un error en un saque de puerta.

Tampoco tardó en llegar la mala noticia para el conjunto merengue, con la lesión de Trent Alexander-Arnold. Ya con Dani Carvajal en el campo, Franco Mastantuono se inventó una jugada por la derecha, pero se quedó sin ángulo y no pudo hacer gol con Rulli ya muy encima.

Mbappé parecía entonado, pero erró un mano a mano con el portero del equipo francés, que se refugió en ataques directos, corriendo con Mason Greenwood y Timothy Weah en los costados y evitando los laterales profundos madridistas, aunque sin probar a Thibaut Courtois. Hasta que, después de varios minutos grises de los blancos, el Marsella aprovechó un fallo en la salida del balón madridista para hacer el 1-0, obra de Weah asistido por un veloz y lúcido Greenwood. El Bernabéu se convirtió unos minutos en el Vélodrome.

Pero tan pronto como pusieron la primera piedra de la machada, Geoffrey Kondogbia se encargó de mandar a su equipo a la casilla de salida cometiendo penalti claro sobre Rodrygo Goes. Era la cuarta falta del mediocentro en menos de media hora. Mbappé no falló. En plena euforia del 1-1, Mastantuono hizo levantarse a la grada con una conducción kilométrica evitando rivales hasta plantarse, ya muy forzado, ante Rulli. El Real Madrid volvió a conectarse.

Pierre-Emerick Aubameyang tuvo en un mano a mano ante Courtois el 1-2, pero se quedó en un susto. Aunque fue más clara la ocasión que desperdició Mastantuono ya en el añadido de la primera parte, rematando al muñeco ya dentro del área.

EXPULSIÓN DE CARVAJAL Y MBAPPÉ CULMINA LA REMONTADA

El marcador no se movió antes del descanso, y el paso por vestuarios sentó bien a los de Xabi Alonso, con un par de buenas ocasiones. Y el Marsella seguía vivo y lo sabía, manteniendo su plan de hace daño al contragolpe con un 'Auba' más presente.

Pero ninguno de los dos conjuntos conseguía dar con la tecla, y Xabi Alonso movió ficha metiendo a Brahim y Vinícius. El Real Madrid siguió apretando la portería de Rulli, protagonista en la recta final, por recibir una agresión de Carvajal antes de un córner, una acción que el colegiado sancionó con expulsión. El conjunto merengue tenía 20 minutos con un hombre menos para consumar la remontada.

Y tuvo que llegar también de penalti, esta vez por mano de Belardi tras una combinación de tacón entre Tchouaméni, Mbappé y Vinícius. El '10' galo volvió a anotar para celebrar su doblete personal y el 2-1. A partir de ahí, los de Xabi Alonso apretaron los dientes y se pusieron el mono de trabajo en defensa para no conceder nada ante los franceses y cerrar el primer triunfo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 2 - MARSELLA, 1 (1-1 al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold (Carvajal, min.5), Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler (Asencio, min.73), Valverde; Mastantuono (Brahim, min.63) Mbappé y Rodrygo (Vinícius, min.63).

OLYMPIQUE DE MARSELLA: Rulli; Medina, Balerdi, Pavard (Egan-Riley, min.87), Emerson (Murillo, min.77); Greenwood, Kondogbia (Vermeeren, min.67), Hojbjerg, Weah (Gouiri, min.77); O'Riley (Paixao, min.67) y Aubameyang.

--GOLES:

0-1, min.22: Timothy Weah.

1-1, min.29: Kylian Mbappé (penalti).

2-1, min.81: Kylian Mbappé (penalti).

--ÁRBITRO: Irfan Peljto (BOS). Amonestó con tarjeta amarilla a Tchouaméni (min.35), Militao (min.54) y Carreras (min.90+7)en el Real Madrid; y a Pavard (min.46) y Medina (min.76) en el Olympique de Marsella. Expulsó con tarjeta roja directa a Carvajal (min.72).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.