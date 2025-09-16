Xabi Alonso: "Nadie tiene que sentirse ofendido por no jugar un partido"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, en el partido ante el Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, defendió este martes que "nadie tiene que sentirse ofendido por no jugar un partido", porque "nadie va a jugar todos los partidos", en referencia a la suplencia de Vinícius Júnior ante el Olympique de Marsella en la jornada 1 de la Fase Liga de la Liga de Campeones.

"Estamos en un tramo exigente, necesitamos a todos, va a haber momentos para todos. Lo importante es que todos se sientan preparados y se sientan importantes, porque lo son y lo van a ser durante toda la temporada", dijo el técnico vasco en la rueda de prensa posterior al partido en el Santiago Bernabéu.

Alonso no reveló la conversación con 'Vini' en la que le explicó su suplencia, porque son diálogos que "se quedan en el vestuario" y mandó un aviso a su plantilla. "Nadie va a jugar todos los partidos, nadie tiene que sentirse ofendido por no jugar un partido. 'Vini' ha entrado bien, Rodrygo (Goes) ha hecho buenos minutos, también Brahim. Los cambios están teniendo un impacto muy bueno. No es una cuestión de que los que inician son los importantes, el fútbol no va en esa dirección", agregó.

Además, valoró la lesión de Trent Alexander-Arnold, que tuvo que ser sustituido en el minuto 3 por una lesión muscular. "Igual no es tan malo como podría ser, pero hay que esperar", dijo, reconociendo que, también por la expulsión de Dani Carvajal en Champions, deberán ser "creativos" para "buscar soluciones" en el lateral derecho.

"Tenemos opciones y jugadores flexibles, que pueden tener diferentes roles. Se abre un escenario en el que tenemos que pensar qué es lo mejor. Cambiar no es renunciar a nada", añadió sobre la posibilidad de utilizar un sistema de tres centrales.

El tolosarra celebró que su equipo esté "creciendo" y "progresando". "Los jugadores están sintiendo la idea, podemos competir, jugar bien. Vamos a sacar cosas positivas, incluso aprenderemos de lo negativo. Estamos teniendo fases muy buenas y nos falta continuidad, pero hoy era un partido exigente, contra una idea de fútbol que te exige mucho. Pero hemos sido eficaces, estamos en el camino. Seguro que lo que vamos a ser dentro de tres o cuatro meses va a ser mejor todavía", auguró.

Alonso calificó el partido ante el Marsella de "frenético". "Típico partido de Champions en casa que puede pasar de todo. Primera media hora ha sido fantástica, muy buena, con mucho ritmo. Hemos recuperado muchísimo, con ocasiones que nos ha faltado materializar", analizó.

"A pesar de encajar hemos seguido en buena línea. En el descanso hemos hablado, hemos seguido convencidos de qué es lo que queríamos, pero ha venido la tarjeta roja y a pesar de eso el equipo ha querido seguir yendo a por el partido, dominando, es una victoria muy importante para empezar bien", concluyó el técnico, que se considera "activo" en la banda, viviendo cada partido "como si fuese el último".