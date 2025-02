Medina Cantalejo: "El CTA no pondrá objeción a cambiar el modelo arbitral si sirve para que haya menos polémica"

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, calificó este jueves de "muy positiva" la reunión con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga y los clubes y expresó que no pondrá "ningún tipo de objeción" a un cambio de modelo arbitral "si sirve para que haya menos polémica".

"La reunión ha sido calificada como muy positiva por todos los asistentes. Hemos hablado claramente, hemos escuchado a los equipos, las cuestiones que entienden que tenemos que mejorar, que se han centrado mucho en la comunicación de los árbitros, en la apertura de la información, y por nuestra parte ya estábamos trabajando con este tema", arrancó Medina Cantalejo desde los Jardines Cecilio Rodríguez del Retiro.

El CTA propuso a los participantes en la reunión "un decálogo" con propuestas "muy concretas" y que "pueden ser interesantes para los equipos". "Hemos ofrecido que jugadores, seleccionados por la AFE, acudan a nuestras pretemporadas para que sepan qué es instrucciones, qué modificaciones de reglas de juego se van a encontrar, consignas", dijo.

"Por otro lado, hemos ofrecido también que haya una asistencia rotativa de representantes de equipos de cada categoría a la reunión online con toda la plantilla de Primera y Segunda División, para vean qué se analiza, cómo se analiza, las llamadas de atención a algún árbitro, y hacerlo de manera totalmente abierta", agregó.

Y en esa labor por abrir el estamento arbitral, Medina Cantalejo confirmó que han propuesto la oportunidad de tener "una reunión monográfica" en el CTA para enseñar la sala VOR y el protocolo del VAR. "Haciéndoles ver que, después de dar las instrucciones a los árbitros, a pesar de dejar las cosas claras, de los criterios claros y de que las instrucciones son las que son, hay veces que el ser humano se equivoca. Y ese error, a veces, no tenemos argumentos de por qué se ha producido. Por lo tanto, tenemos que asumirlo y seguir trabajando", apuntó.

Después de revelar que se trató la intención de crear "una comisión formada por estamentos diferentes como jugadores, entrenadores, gestores, RFEF, LaLiga, AFE y el CTA" para los "problemas" que puedan "ir encontrando", Medina Cantalejo se mostró abierto a un cambio de modelo del arbitraje español.

"En las reuniones con la propia RFEF, ya le planteamos si hay que dar un paso adelante", reconoció, poniendo de ejemplo los modelos en Inglaterra, regidos por la 'Professional Game Match Officials Limited' (PGMOL) independiente, o el "modelo mixto" de Alemania, que depende de la Federación en un 51%.

Pero Medina Cantalejo no pudo ponerle fecha de inicio a esta nueva iniciativa. "Todavía no lo sabemos, la respuesta estará en la convocatoria de esa comisión. Nosotros hemos estado hablando para ver si en otros países esto ha tenido un efecto positivo en los resultados en cuanto a aciertos, tampoco es que sea la panacea y la solución, pero después de todo lo que hemos vivido durante los últimos años, es el momento de dar un paso adelante", admitió.

"Los árbitros están para arbitrar, estamos dispuestos, porque no es cerrarnos solo en la casa. Nosotros habíamos propuesto en las reuniones estudiar el modelo a seguir, y este será el que el mundo del fútbol determine, y parte de este mundo del fútbol son los árbitros. Estamos cómodos y estamos abiertos, si esto sirve para que haya menos polémica, no veo ningún problema, y desde el CTA no se va a poner ningún tipo de objeción", agregó sobre ese nuevo modelo.

Y tampoco se cerró a la posibilidad de que árbitros extranjeros arbitren en España. "Juan Martínez Munuera ha llegado con su maleta, porque ha pitado el Olympiacos-Panathinaikos de Copa griega, invitado. Si se llega a la conclusión de que hay que hacer una exportación o un intercambio de árbitros nuestros a algún lado y de fuera, será lo que decida el fútbol. Nosotros no nos vamos a cerrar y decir que no porque somos los mejores, hay grandes árbitros en toda Europa", valoró.

A la reunión no acudieron representantes del Real Madrid, en el foco mediático por su reclamación ante la RFEF por la "grave actuación arbitral" del pasado sábado en el RCDE Stadium, que, según el club blanco, excedió "cualquier margen de error humano o de interpretación", exigiendo entonces la "reforma integral" del sistema arbitral en España, según una carta del club.

"Nosotros no somos un órgano sancionador, ni para este club ni para ninguno, el hecho de lo que se hará o no en cuanto al tema de audios y de peticiones y de escrito no es una decisión del CTA, es una cuestión de la RFEF. Por nuestra parte, no hay ningún tipo de inconveniente para que toda la situación se normalice y que todo esto sea un poco más tranquilo y más pacífico, pero nosotros no sancionamos ni proponemos sanciones a nadie", reaccionó al documento madridista.

Medina Cantalejo tampoco criticó la posible demanda del Real Madrid a la justicia ordinaria. "Quien quiera demandar tiene todo el derecho del mundo de ejercer su derecho, a lo que sea. Por nuestra parte, siempre que sea posible no acudir a esas vías, pacificar y llegar a acuerdos será mucho mejor. Dentro de que haya una cordialidad, porque lo hacen muchos equipos, yo escucho a sus presidentes, a sus directores deportivos, incluso entrenadores. No tenemos ningún problema en que todo esto se reconduzca", agregó.

El escucharnos todos y pensar que no todos tenemos la razón todo el tiempo es más que conveniente, yo creo que se abre un nuevo futuro, una nueva vía de cara, no solo al arbitraje, sino también a lo que es el fútbol español", concluyó.