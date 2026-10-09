Medizorrotza mide al Atlético

Archivo - El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visita este sábado Mendizorrotza para medirse al Deportivo Alavés (16.15 horas), en la jornada ocho de LaLiga EA Sports, un partido en el que los rojiblancos quieren seguir al alza tras encadenar tres victorias consecutivas antes del parón, y para ello tendrán que doblegar a uno de los mejores locales de la competición en un campo que se le resiste.

Medizorrotza recibe este viernes la visita de un Atlético de Madrid al alza en Liga. Los de Diego Pablo Simeone llegan a la octava jornada en la segunda posición tras encadenar por primera vez desde el pasado mes de marzo tres triunfos consecutivos, el último en el derbi madrileño ante su máximo rival, el Real Madrid. Pese a ello, la regularidad que está exhibiendo el líder, el FC Barcelona, hace que los colchoneros se mantengan a cinco puntos del liderato.

No será una plaza fácil para el Atlético de Madrid, que no ha ganado en ninguna de sus últimas cuatro visitas a Vitoria --dos empates y dos derrotas--. De hecho, para encontrar el último triunfo colchonero hay que remontarse a la temporada 2020-21, en la que acabó llevándose el título. En aquella ocasión Luis Suárez fue el héroe anotando el definitivo 1-2 en el minuto 90 de partido.

Además, las dos únicas derrotas del curso hasta el momento han llegado a domicilio para los de Simeone --San Mamés (3-0) y Anfield (2-1)--. Eso sí, en su último partido lejos del Metropolitano fueron capaces de conseguir un triunfo convincente ante la Real Sociedad (0-3), en lo que espera que sean las bases para lo que resta de temporada. Un duelo en el que por primera vez desde el mes de mayo conseguía dejar su portería a cero como visitante.

Enfrente tendrá a un Deportivo Alavés que está siendo de las revelaciones del inicio de curso. Los babazorros ocupan las sexta posición tras siete jornadas, con 11 puntos en su haber --nueve de ellos sumados en casa--, aunque encadenan tres partidos sin ganar, sumando uno de los últimos nueve puntos. Eso sí, siguen siendo el equipo menos goleado de la categoría, con solo seis goles en contra.

En lo deportivo, el Cholo Simeone recupera a Alexander Sorloth y Pablo Barrios, aunque ninguno de los dos apunta a la titularidad. Sí estaría en el once Julián Álvarez, que se estrenaría de inicio en Liga. El argentino parece haber recuperado el ritmo de competición y la confianza tras un convulso verano. De hecho, viene de marcar un gol ante Burkina Faso y en Mendizorrotza podría estrenar su casillero de goles con la camiseta del Atlético de Madrid.

También estará Alejandro Grimaldo, que se ha recuperado de las molestias que le hicieron abandonar la concentración de la selección española. Así, por primera vez en la temporada, Simeone tendrá a todos los jugadores disponibles. Ahora le tocará decidir como reparte los esfuerzos entre sus jugadores, teniendo en cuenta que el próximo martes tendrá un importante compromiso en Champions frente al Manchester United en el Riyadh Air Metropolitano.

En el lado babazorro, que viene de lograr un empate meritorio en San Mamés, Quique Sánchez Flores tendrá las bajas de Ville Koski y Mikel Rodríguez, aunque recupera a Aitor Mañas. Así, la principal duda en el once estará en el acompañante de Pablo Ibañez y Antonio Blanco en el centro del campo, un puesto por el que pugnarán Denis Suárez y Aleñá. Arriba, Toni Martínez y Lucas Boyé apuntan a formar dupla.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Valentini, Jonny, Rebbach; Ibáñez, Blanco, Denis Suárez; Toni Martínez y Boyé.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Marc Pubill, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Llorente, Cardoso; Giuliano, Baena, Lookman; y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Quintero González (C.Andaluz).

--ESTADIO: Mendizorrotza.

--HORA: 16.15/M+ LaLiga.