El Memorial FC Barcelona toma forma en el Spotify Camp Nou. - FC BARCELONA

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Memorial FC Barcelona empieza a tomar forma en el Spotify Camp Nou con el avance de las obras de acondicionamiento de su futuro espacio, situado a pocos metros del terreno de juego, para un proyecto que dará a los fans "diferentes formas de preservar su vínculo con el club y rendir homenaje a sus seres queridos mediante columbarios y placas conmemorativas".

Así lo indicó este martes la entidad culé en su página web. "El proyecto se desarrolla en colaboración entre el FC Barcelona y Més Que Un Memorial SL, empresa impulsora de la iniciativa. El futuro Memorial ocupará una superficie de 1.500 m2. Su diseño combinará materiales nobles, iluminación cálida y una estética contemporánea, con grandes murales dedicados a momentos destacados de la trayectoria del Barça, además de elementos visuales, audiovisuales y sonoros", añadió la nota de prensa.

"Contará con un acceso permanente desde la calle y su ubicación permitirá acercar este espacio de memoria a los socios, socias, aficionados y aficionadas en un entorno urbano y bien comunicado", indicó el Barça.

"La historia no solo la han escrito sus grandes deportistas y sus títulos, sino también millones de aficionados y aficionadas que, generación tras generación, han hecho del Barça una parte importante de sus vidas. El Memorial nace con la voluntad de reconocer ese vínculo y ofrecer un lugar donde preservar los recuerdos personales y familiares que también forman parte de la historia blaugrana", agregó el texto.

"El proyecto ofrecerá dos modalidades de homenaje y recuerdo: depositar las cenizas de un ser querido en un columbario o inscribir un nombre y un mensaje en una placa conmemorativa del estadio. Ambas opciones estarán abiertas a barcelonistas de todo el mundo, sean o no socios o socias del club", recalcó el mismo comunicado de prensa.

"Las placas conmemorativas permitirán a la afición dejar constancia de su vínculo con el Barça en el nuevo estadio, ya sea inscribiendo su nombre en vida o rindiendo homenaje a un ser querido fallecido. Además, cada placa podrá personalizarse con un nombre y un mensaje conmemorativo", explicó la nota.

"Desde el lanzamiento del proyecto", acorde al texto, el Memorial "ha despertado el interés de numerosos socios, socias, aficionados y aficionadas, así como otras personas vinculadas a la historia del club". "Entre ellas, varios exjugadores y familiares de figuras históricas del Barça han manifestado su voluntad de formar parte", señaló el comunicado.

"Tanto los columbarios como las placas conmemorativas podrán contratarse por periodos de 10, 25 o 50 años, con la posibilidad de elegir su ubicación dentro del Memorial. Los columbarios tendrán capacidad para una urna y mostrarán el nombre de la persona en el frontal", apuntó la nota.

"En todas las modalidades de columbario existirá la posibilidad de depositar posteriormente las cenizas en el ara comunitaria, una opción incluida en las concesiones de 50 años", se detalló sobre lo que "nace con voluntad de convertirse en un espacio de recuerdo y reconocimiento para todas aquellas personas que han hecho del Barça una parte de sus vidas".

"Un lugar donde las grandes figuras de la historia del club y sus aficionados y aficionadas compartan un mismo espacio, y donde los recuerdos personales y familiares encuentren su lugar en la memoria colectiva blaugrana", concluyó la nota del Barça.