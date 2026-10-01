Messi se convierte en nuevo dueño del CD Eldense

Leo Messi celebra un título con el Inter de Miami - Chris Arjoon/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero argentino Leo Messi se ha convertido oficialmente en el nuevo propietario del CD Eldense, equipo actualmente en LaLiga Hypermotion, la segunda división del fútbol español, y el segundo en el que invierte tras la UE Cornellà.

"El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución", remarcó el conjunto alicantino en un comunicado.

El Eldense subrayó que "la llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social" del club de Elda.

"Fundado en 1921, el CD Eldense afronta esta nueva etapa con la ambición de consolidarse y crecer en el fútbol profesional, al tiempo que proyectar sus raíces, historia y sentimiento azulgrana", sentenció la entidad, que recordó que esta "transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD en los términos establecidos en la Ley del Deporte".

A mediados del pasado mes de abril, Leo Messi, actualmente en el Inter Miami CF de Estados Unidos, formalizó la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club catalán que milita en la Tercera RFEF.