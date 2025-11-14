Messi encandila a Angola y Argentina gana su adiós al 2025

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección de Argentina venció (0-2) a Angola este viernes en su último encuentro de 2025, celebrado en la capital africana, con gol y asistencia de Leo Messi, igual que firmó Lautaro Martínez.

Los de Lionel Scaloni despidieron el año con un amistoso en Luanda que desatascaron Messi y Lautaro. El '10' tuvo las mejores ocasiones del primer tiempo, pero el meta local se esmeró para mantener a cero el marcador hasta que poco antes del descanso.

Ahí, Messi asistió a un Lautaro que soltó un buen latigazo al primer palo para hacer el 1-0. Ya en el tramo final, el jugador del Inter Miami firmó el 2-0, y recibió la ovación de 50.000 espectadores al ser sustituido. El ex del FC Barcelona fue también foco de fotos y homenajes junto al presidente del país africano, João Lourenço, por el 50 aniversario de Angola.

La Argentina de Scaloni, clasificada desde marzo para el Mundial 2026 al contrario que una Angola que no logró el billete, firmó su tercer amistoso seguido con victoria a pesar de varias ausencias e hizo debutar a Joaquín Panichelli y Kevin Mac Allister.