Messi: "Xavi volverá al Barça cuando quiera y vivirá algo similar a Guardiola"

Sobre su retirada: "Me voy midiendo cada año y viendo si puedo seguir o no"

El capitán del FC Barcelona, Leo Messi, cree que su excompañero Xavi Hernández, actualmente entrenador del Al-Sadd catarí, volverá al club blaugrana como técnico "cuando quiera" y le augura el mismo camino lleno de éxitos que el vivido por Pep Guardiola.

"Xavi va a volver aquí cuando él quiera y tenga ganas. Se está formando y en algún momento va a volver y vivirá algo similar a lo que vivió Guardiola, va a ir por ese camino", aseguró Messi en una entrevista en 'El Món a RAC1' recogida por Europa Press.

El argentino considera que al lado de Xavi y con Guardiola en el banquillo vivió sus mejores tiempos hasta el momento siendo blaugrana. "La mejor época fue con Guardiola. Para mí el mejor técnico que he tenido es Guardiola", dejó bien claro.

A nivel personal, el de Rosario se ve todavía con margen de mejora. "Cada año intenté ir mejorando y creciendo, superándome. Si bien la época de Guardiola fue muy especial, a nivel de jugador creo que después crecí mucho más", aportó en este sentido.

Un crecimiento que, si el argentino piensa que sigue dándose, alarga la fecha de una retirada que todavía ve lejos, pese a tener 32 años. "Me voy midiendo cada año y viendo si puedo seguir o no. Entro en una edad en la que empieza a costar, es normal y lógico, pero puedo decir que jugaré hasta los 35 ó 36 y que luego no me pueda mover. Quiero estar bien, compitiendo y ayudando", se sinceró.

Lo que sí tiene claro, cada vez más, es que su idea es colgar las botas en el Barça, sin aventuras finales. "Si me quieren, yo obviamente encantado de seguir. Vuelvo a repetir, mi idea es siempre la de quedarme en el Barça, y sigue siendo así y no ha cambiado de ninguna manera", afirmó.

"Cada vez está más clara y mi idea es terminar aquí, primero por cómo estoy en el club y segundo por lo familiar, por lo bien que estamos aquí y porque no nos gustaría cambiar el círculo de amigos de los niños. Me tocó vivirlo y no me gustaría que pasaran por lo mismo. Nuestra idea es quedarnos a vivir aquí", auguró.

Por otro lado, preguntado por su mejor rival, Messi no miró a su carrera de club sino a nivel internacional, confesando no tuvo un rival más fuerte enfrente que la selección española que terminaría ganando el Mundial en Sudáfrica.

"Jugamos un amistoso en el campo del Atlético de Madrid que empatamos (1-1) o perdimos (1-0), no me acuerdo muy bien, con Maradona de seleccionador. Me sorprendieron como rival, después ganaron el Mundial. Me recordaban a lo que hacíamos nosotros, desquiciaban al rival con la pelota", explicó.

La larga carrera de Messi, si bien todavía está lejos su final, sirve de inspiración para mucha gente y, en concreto, para un Cirque du Soleil que estrena este jueves en Barcelona el espectáculo 'Messi10 by Cirque du Soleil'.

"Es algo impresionante, parecía todo muy raro cuando se empezó a gestionar todo. Para mí fue increíble, no es normal que se hagan estas cosas y se inspiren en uno sobre todo cuando una persona todavía está presente. Que se hayan fijado en mí y hacer algo relacionado con el fútbol, y mezclarlo con el circo, es algo muy difícil, me sorprendió y es muy lindo", reconoció al respecto.