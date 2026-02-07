Archivo - El delantero francés Kylian Mbappé (Real Madrid), ante el Valencia CF en LaLiga EA Sports 2024-25 en Mestalla. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

Mestalla se cruza en la pelea del Real Madrid por el liderato

Los blancos, sin Vinícius, Bellingham ni Rodrygo, visitan al Valencia para seguir tallando su mejor versión y no perder comba frente al Barça

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid CF visita este domingo (21.00) al Valencia CF en la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo al que llegan muy necesitados los valencianistas, rozando el descenso después de su frenazo en La Cartuja, por lo que buscan también animarse tras la reciente eliminación en la Copa del Rey Mapfre, ante un Real Madrid que sigue en su carrera con el líder FC Barcelona en un estadio siempre poco amigable para los merengues, sin el sancionado Vinícius Júnior.

Apenas cuatro días después del adiós del equipo de Carlos Corberán a la Copa del Rey, eliminados por un gol del Athletic Club en el minuto 96 (1-2), el Valencia afrontará la visita del Real Madrid, que siempre genera ambiente caliente en la ciudad del Turia. Más aún por la situación clasificatoria que atraviesa el conjunto 'che', 16º con 23 puntos, solo 1 por encima de la zona roja.

Los de Corberán -que se estrenó el año pasado ante el Real Madrid-, se marcharon de vacío de La Cartuja tras perder por 2-1 ante el Real Betis, pese a adelantarse con un tanto de Luis Rioja y jugar una primera parte de un nivel competitivo muy alto. Pero la fuerza verdiblanca fue inevitable al final con un tanto postrero de Pablo Fornals, para cortar una racha de tres partidos (2V y 1E) sin perder de los valencianistas.

Ahora el ánimo 'che' está tocado y llega el Real Madrid, que acumula seis triunfos seguidos en Liga -tres de ellos con Álvaro Arbeloa en el banquillo-. Aunque el último, en el Santiago Bernabéu frente al Rayo Vallecano, costó y mucho a un conjunto merengue al que salvó de un frenazo Kylian Mbappé desde los once metros, para seguir la estela de un Barça que ganó al Mallorca el sábado y se marchó de manera provisional en cuatro puntos.

Los blancos, que llegaban al derbi ante los rayistas después del fiasco en Lisboa, perdiendo frente al Benfica por 4-2 y cayendo del 'Top 8' en la Champions, tampoco mostraron su mejor cara el pasado fin de semana, de nuevo recibidos con pitos por su afición y sufriendo hasta el final por la falta de claridad ofensiva y un modelo de juego que no enamora.

Sin embargo, los pupilos de Arbeloa mantienen un buen ritmo doméstico, solo recibiendo un gol en los últimos tres encuentros y sin perder como visitantes en Liga desde principios del pasado mes de octubre -(4V y 3E)-. Ahora, al Real Madrid busca asaltar Mestalla, un feudo que siempre promete partidos calientes, emoción hasta el final y mucha igualdad, ya que solo han ganado en dos de sus últimas cinco visitas, mismo registro de los 'che' ante los madridistas en casa.

Además, para este encuentro clave y con la presión del triunfo azulgrana, el conjunto merengue no podrá contar con el sancionado Vinícius Júnior, 'enemigo' de la grada valencianista, ni los lesionados Jude Bellingham y Rodrygo Goes, afectado en el isquio derecho en la previa del partido. Antonio Rüdiger ya apura su recuperación y es duda, mientras que Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy ya estarían disponibles para Arbeloa.

Así, Brahim Díaz y Franco Mastantuono apuntan a la titularidad en Mestalla, con la duda de si el técnico salmantino reubica a Fede Valverde en el centro del campo o le mantiene en el lateral derecho. Dependiendo de esta decisión, Eduardo Camavinga podría aparecer como centrocampista.

En el Valencia, que se escuda en un buen registro en casa -seis partidos seguidos sin perder en Liga (2V y 4E), su mejor racha desde marzo de 2024-, son baja Mouctar Diakhaby y Julen Agirrezabala, mientras que Thierry Correia es duda. El partido de Copa, con muchos habituales, podría condicionar el once ante el Real Madrid. Hugo Duro, de 'nueve', y José Luis Gayà, en el carril izquierdo, serán de la partida, y podrían debutar fichajes como Guido Rodríguez, para dar descanso a Filip Ugrinic, y no se puede descartar a otros como Diego López o Unai Núñez.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

VALENCIA CF: Dimitrievski; Foulquier, Cömert, Copete, Gayà; Guido, Pepelu; Rioja, Beltrán, Danjuma; y Hugo Duro.

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler; Mastantuono, Mbappé y Brahim.

--ÁRBITRO: Javier Alberola (C.Castilla-La Mancha).

--ESTADIO: Mestalla.

--HORA: 21.00/DAZN.