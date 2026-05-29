Míchel: "Aquí tendréis a un 'gironí' más para toda la vida"

El exentrenador del Girona FC Míchel se despide del club y la afición - GIRONA FC

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora entrenador del Girona FC Míchel Sánchez se ha despedido este viernes del club, de la afición y de la ciudad con un emotivo mensaje en catalán en el que aseguró que su etapa en Montilivi le ha permitido vivir "los mejores años" de su carrera como técnico y afirmó que siempre se sentirá "un 'gironí' más".

"El fútbol es mi pasión. El fútbol es mi vida. Cinco años aquí, cinco años de cosas buenas y todavía más buenas. La palabra que tengo en la cabeza es felicidad", señaló Míchel durante su despedida, que ofrece en forma de este vídeo y no en lo que hubiera sido una última comparecencia ante los medios.

El técnico madrileño, o ya 'català' o 'gironí' tras entrenadr al Girona durante las últimas cinco temporadas, aseguró muy emocionado que no quiere decir "adiós" porque su vínculo con el club y con la ciudad permanecerá para siempre. "No me despediré. Porque estaré aquí. Mi corazón estará aquí porque tengo este sentimiento, este sentimiento de pertenencia", manifestó.

Además, agradeció el cariño recibido durante su etapa en Girona y destacó especialmente el trato de la afición y del club. "He podido trabajar en un lugar donde he sentido que me realizaba como entrenador y como persona", apuntó.

Míchel también tuvo palabras de reconocimiento para las personas que le han acompañado en el día a día, especialmente su cuerpo técnico, al que agradeció haberle ayudado a ser "mejor persona y mejor entrenador".

En el tramo final de su discurso, el preparador quiso destacar la figura del director deportivo de la entidad, Quique Cárcel, al que definió como "la persona más importante" de su etapa en el club de Montilivi.

"Siento que es quien ha hecho que estos cinco años hayan sido los mejores de mi carrera como entrenador y he aprendido mucho de él. Es quien ha hecho que este proyecto de cinco años haya valido la pena", afirmó.

Por último, Míchel recordó que su familia "es feliz" en Girona y cerró su despedida con un mensaje de agradecimiento hacia el club y la ciudad. "Gracias, gracias y gracias. Y aquí tenéis a un 'gironí' más para toda la vida", concluyó.