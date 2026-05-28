Míchel Sánchez no seguirá en el Girona FC

Archivo - El técnico madrileño Míchel Sánchez, en su etapa como entrenador del Girona FC. - Europa Press/Contacto/Ropero - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador madrileño Míchel Sánchez se marcha del Girona FC tras cinco años al frente del banquillo del conjunto catalán y después del reciente descenso a LaLiga Hypermotion, una categoría que no pisaba el club desde el 2022.

"Míchel Sánchez no continuará en el Girona FC. La entidad quiere expresar su más sincero agradecimiento al técnico madrileño por la dedicación, el compromiso y la profesionalidad con los que ha liderado el primer equipo, así como por el trato humano, cercano y respetuoso que ha mantenido en todo momento con los socios, los aficionados, la dirección y todos los trabajadores del club", informó la entidad en un comunicado.

El técnico, de 50 años, llegó al Girona en el verano de 2021, y en su primera temporada logró el ascenso a Primera División, en el primer psao de un entrenador que "ha sido una figura clave en el crecimiento deportivo y la consolidación del modelo de juego" del club.

A lo largo de sus cinco temporadas al frente del primer equipo, ha dirigido un total de 221 partidos oficiales. Bajo su dirección, el Girona ha vivido "una de las etapas más brillantes de su trayectoria", con una histórica tercera posición en la temporada 2023-24 que permitió clasificarse, por primera vez, para la Champions.

"El club también quiere reconocer la labor de los miembros de su cuerpo técnico, Salva Fúnez, David Porcel y Juan Carlos Balaguer, destacando su profesionalidad, implicación y contribución al funcionamiento diario del equipo. Los tres finalizan igualmente su vinculación", añadió el comunicado, en el que desearon a Míchel Sánchez y a su 'staff' "los mayores éxitos tanto en el ámbito profesional como personal en el futuro".