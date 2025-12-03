Mikel Merino vuelve a guiar al líder Arsenal en la Premier League

Mikel Merino celebra un gol con el Arsenal. - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal FC ha batido por 2-0 al Brentford FC en plena jornada 14 de la Premier League, con gol incluido del español Mikel Merino para mantener el colchón de los 'gunners' en el liderato, mientras que el Chelsea FC ha perdido en su visita al Leeds United por 3-1 y el Aston Villa ha derrotado al Brighton & Hove Albion también fuera de casa (3-4).

La tanda de partidos de este miércoles tuvo su foco principal en el Emirates Stadium, donde los locales abrieron el marcador en el 11' gracias a un jugadón. Noni Madueke pasó de tacón tras pisadita a Ben White, quien apuró hasta la línea de fondo por el costado derecho y centró de primeras al corazón del área; y ahí, Merino cabeceó picado para establecer el 1-0.

En el 21' pudo empatar el Brentford con un cabezazo de Kevin Schade en un córner, pero el portero español David Raya desvió el balón al travesaño de forma providencial. La segunda mitad fue más espesa y el entrenador local, Mikel Arteta, sacó del banquillo a pesos pesados. Uno de ellos, Bukayo Saka, sentenció con un zurdazo para el 2-0 en el tiempo de alargue.

Por otra parte, un tempranero gol de Jaka Bijol y otro de Ao Tanaka justo antes del descanso encarrilaron la sorprendente victoria del Leeds, que llevaba sin ganar desde el pasado 24 de octubre, contra un Chelsea que no perdía en ninguna competición desde un día después, el 25 de octubre.

Aunque Pedro Neto dio esperanzas a los visitantes con su diana en el 50', un error grave del central Tosin Adarabioyo provocó el 3-1 de Dominic Calvert-Lewin. En Elland Road acabó esa buena racha de los 'blues', que para colmo fueron rebasados en la tabla por un Aston Villa remontador.

Pese a ir 2-0 a la media hora en el AMEX Stadium, los pupilos de Unai Emery empataron antes del descanso con un doblete de Ollie Watkins. Tras la reanudación, Amadou Onana hizo el 2-3 de cabeza en un córner y Donyell Malen remachó el 2-4 a bocajarro también a balón parado. En el desenlace, el segundo gol de Jan Paul van Hecke no evitó el triunfo visitante.

Ese resultado dejó a los 'villanos' con 27 puntos en el tercer puesto, justo por encima del Chelsea (24 pts.) y justo por debajo del Manchester City, que va segundo con 28 puntos en su persecución a un líder Arsenal que luce 33 puntos. Quinto está el Crystal Palace (23 pts.), que ganó por 0-1 al Burnley, y sexto va el Sunderland (23 pts.), que empató (1-1) en su visita a un Liverpool de capa caída y lejos de la cabeza con 22 puntos.