Militao vuelve a entrenar con el grupo

El central brasileño del Real Madrid Éder Militao, durante un entrenamiento en Valdebebas. - Federico Titone / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El central brasileño Éder Militao regresó este lunes a los entrenamientos con el grupo en el Real Madrid, después de una lesión muscular que arrastraba desde el pasado mes de abril, mientras que el lateral izquierdo francés Ferland Mendy ya tocó balón, apurando su proceso de recuperación.

El conjunto entrenado por José Mourinho realizó en la Ciudad Deportivo de Valdebebas el primer entrenamiento de la semana, centrado en el trabajo físico. La gran novedad fue Militao, que participó en la carrera continua junto a sus compañeros.

El central brasileño sufrió en el pasado mes de abril una rotura del tendón proximal del bíceps femoral, una grave lesión muscular que le impidió jugar la parte final de la pasada campaña, por lo que su incorporación al grupo acerca su vuelta.

Además, Ibrahima Konaté y Kylian Mbappé, que regresaron a Madrid por sus lesiones en la rodilla, continúan sus procesos de recuperación, al igual que el uruguayo Fede Valverde, con un esguince de grado tres en el tobillo izquierdo, mientras que Mendy, lesionado desde mayo, y Rodrygo Goes, ya tocaron balón en Valdebebas.