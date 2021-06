Mingueza: "Somos un equipo con mucha experiencia"

Manu García: "Cuando somos capaces de tener el balón disfrutamos"

El defensa de la selección española Sub-21 Óscar Mingueza valoró su experiencia esta temporada con el Barça de cara a afrontar con seguridad la semifinal del Europeo de este jueves ante Portugal, mientras que Manu García vaticinó un partido de lucha por la posesión.

Ante la baja de Hugo Guillamón, el jugador azulgrana se mostró preparado para hacer de lateral o central. "Se aprenden muchas cosas, si juegas en las dos pociones puede ver mejor las cosas, he crecido mucho jugando en las dos posiciones. También he jugado en posición intermedia, he podido mejorar en general", dijo.

Mingueza intervino en la rueda de prensa previa y destacó la experiencia ganada esta temporada. "He vivido partidos muy exigentes pero hay otros jugadores que han podido jugar finales, muchos partidos en Primera. Somos un equipo con mucha experiencia en estos partidos y veo al equipo muy motivado", afirmó.

"Somos dos equipos muy buenos ofensivamente, jugadores con mucha calidad, con un fútbol parecido. Espero que no haya muchos goles en nuestra portería, tendremos que afrontar el partido con mucha intensidad, como les dejemos jugar vamos a sufrir", añadió.

Sobre el Barça, el jugador culé fue preguntado por los fichajes, en especial por el de Eric Garcia. "Me alegro por el club porque vienen los mejores fichajes que pueden venir. Estoy concentrado con la selección y no pienso en otras cosas. Eric es un fichaje muy bueno, de la casa además. Ha jugado con Pep Guardiola, que practica la filosofía de La Masia", apuntó.

MANU GARCÍA: "CUANDO SOMOS CAPACES DE TENER EL BALÓN DISFRUTAMOS"

Por otro lado, Manu García explicó que intentará dar a España sus cualidades si tiene la oportunidad. "Intento hacer un fútbol de posesión, dar presión arriba, mantener el balón. Portugal es muy parecido a nosotros y va a ser un poco pelea de quién tiene más el balón", afirmó.

El centrocampista se vio a buen nivel ante Croacia, un partido que les reforzó con el sufrimiento. "Fue un poco insistir en lo que estábamos haciendo, a veces es una cuestión de madurar el partido", apuntó sobre su buena actuación en la segunda parte.

"Cada vez que voy con la selección es un fútbol de toque de posesión, cuando somos capaces de tener el balón disfrutamos todos, aunque sufriéramos valió la pena y todos disfrutamos del partido y sobre todo de la manera que te lo llevas que refuerza más al equipo", terminó.