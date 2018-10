Modric: "El premio demuestra que todos podemos convertirnos en grandes con trabajo y esfuerzo"

Publicado 24/09/2018 22:40:42 CET

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha asegurado que su Premio 'The Best' conquistado este lunes como mejor jugador de la pasada temporada demuestra que "todos" pueden ser "grandes con mucho trabajo y mucho esfuerzo", además de agradecer el galardón al club, a la selección y a sus aficionados.

"El trofeo demuestra que todos podemos convertirnos en grandes con mucho trabajo y mucho esfuerzo", señaló al recoger su galardón durante la gala organizada por la FIFA en el Royal Festival Hall de Londres.

Además, el croata incidió en la importancia de sus compañeros de equipo para lograr el éxito este lunes. "Este premio no es sólo mío, es para todos mis compañeros del Real Madrid y de Croacia, y para los entrenadores. Gracias a mi familia, no sería el futbolista que soy sin ellos, y a todos mis aficionados, por ese gran apoyo y el amor que me muestran todos los días, significa mucho para mí. Me gustaría agradecérselo también a todos los que votaron", afirmó.

En este sentido, dedicó parte de su discurso al club blanco. "Me gustaría agradecer al Real Madrid y sus aficionados por el cariño y apoyo que me muestran siempre, este premio es vuestro también", dijo, antes de hacer lo propio con sus compatriotas.

No se olvidó tampoco de sus dos rivales por el premio, su excompañero Cristiano Ronaldo y el delantero del Liverpool Mohamed Salah. "Es un gran honor estar aquí con este trofeo increíble. Quiero felicitar a Mohamed y Cristiano por la gran temporada que hicieron; estoy seguro de que en el futuro tendrán la oportunidad de pelear por este título", subrayó.

Por último, tuvo unas palabras especiales para la Croacia del Mundial de Francia '98, que llegó a semifinales. "Me gustaría recordar a mi ídolo en el fútbol, la selección croata de Francia 1998 fue mi gran inspiración. Ese equipo nos inspiró para saber que podíamos hacer algo grande en el futuro; ojalá nosotros podamos ser lo mismo para la siguiente generación", finalizó.