Montse Tomé: "Con menos remates hemos conseguido hacer muchos goles"

VIGO (PONTEVEDRA), 8 Abr. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Andrea García Acuña) -

La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, ha alabado el "increíble" trabajo de sus jugadoras en la victoria ante Portugal (7-1) en ABANCA Balaídos en la fase de grupos de la Liga de Naciones, un partido en el que "con menos remates" han conseguido "hacer muchos goles", algo que confirma la "dinámica buena" del equipo.

"Hoy se han visto muchas cosas positivas. Destacaría la capacidad goleadora, con menos remates hemos conseguido hacer muchos goles. El juego colectivo del equipo fue muy bueno y esto se materializó en goles. Creo que es algo que el equipo tiene. A veces cuando no ocurre, hay que valorar el contexto europeo. Esto es la élite y la élite es difícil. Lo que han hecho hoy es increíble, tienen que disfrutar de la victoria", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que se ha visto la mejor versión del equipo. "Hoy hemos visto un juego muy fluido del equipo, y eso se ha visto en la claridad con la que llegamos a últimas líneas. En otros partidos también conseguimos llegar, pero nos faltó acierto. Pero esto forma parte del fútbol, de la exigencia, del nivel que tenemos. A nivel europeo, los equipos siempre te van a proponer cosas donde tú vas a tener una dificultad, y hay que enfrentar esa dificultad. Desde que cogimos el equipo, el equipo ha rendido; en unos ha estado más fluido, en otros ha sabido sufrir. Nosotras buscamos esa excelencia y ellas lo saben, lo quieren, lo asumen. Para ellas es un reto. El equipo viene de una dinámica buena, pero hoy han entrado los goles", expresó.

Aún así, lamentó el único gol encajado. "El partido de hoy es alegría, es energía, es ver a nuestras futbolistas disfrutar. El gol no nos gusta, nos ha molestado, no debería haber entrado y ellas son las primeras que lo saben. Seguiremos ajustando ese tipo de estructura para la defensa cuando estamos atacando, los rivales siempre nos atacan igual y nosotros tenemos que seguir teniendo cuidado con ese tipo de acciones", recalcó.

Respecto al duelo ante las lusas del pasado viernes (2-4), recordó que antes de caer en Paços de Ferreira era un rival "que llevaba 12 partidos sin perder". "Cierto que perdieron a jugadoras importantes, y esto nos hizo pensar que podrían cambiar algo de cara a este partido. Lo bueno de jugar contra el mismo rival es que tú puedes prepararlo desde lo que han hecho contigo o contra ti. Corregimos cosas", desveló.

Por otra parte, agradeció el trabajo de su equipo técnico, que ha hecho "una adaptación y un trabajo increíble para conseguir recuperar a las jugadoras". "Sabíamos que marzo era un mes de mucho partido, de partidos de mucho nivel. Muchas jugadoras jugaron Champions, Liga, Copa... Sabíamos un poco el contexto que nos íbamos a encontrar, nos íbamos adaptando también a la planificación. Hemos hecho trabajo de vídeo. Hemos entrenado muy poco, nos hemos centrado en recuperarlas para competir. Y yo quiero agradecer desde aquí el trabajo de los grandísimos profesionales que hay en la RFEF, cerca de la selección española, y hemos conseguido que las jugadoras fluyeran en el campo. Tenemos un grandísimo talento y creo que tenemos que disfrutarlo, seguir exigiéndoles, pero sobre todo disfrutándolo", subrayó.

"Las 23 han tenido una actitud muy buena, han entrenado muy bien. Hay quien empieza jugando, hay quien luego da un recambio y hay quien no juega. Desde que llegan aquí el lunes, para nosotras cada entrenamiento es valoración. No es fácil, porque todas quieren estar en la Eurocopa y todas no van a poder estar. Nuestro trabajo es seguir visualizando todos los partidos con una perspectiva global de los diferentes escenarios que puede necesitar la selección en la Eurocopa, y valorar los rendimientos", prosiguió.

En otro orden de cosas, valoró la compatibilidad de Salma Paralluelo, Claudia Pina y Mariona Caldentey en el campo. "El equipo siempre tiene unas necesidades y estas tres jugadoras adaptan a lo que necesita el equipo siempre. Por supuesto, cada una se puede sentir más cómoda en una u otra posición. Pero creo que el otro día arrancamos con Mariona en la derecha, Pina en la izquierda, las cambiamos y Pina estuvo muy bien por la derecha, Salma de punta también", indicó.

"Lo bueno de esto es que nos da muchas variantes. Hoy a Mariona la hemos puesto en el mediocentro y nos dijo 'vale'. Esto es lo bueno de las futbolistas que tenemos: se adaptan, entienden el plan, no solo desde su posición, sino también desde las demás, y te hace poder reaccionar rápido ante cualquier situación. En función de lo que se necesite, buscaremos lo que para lo que el equipo es lo mejor", añadió.

Por último, sobre la estancia del equipo en Vigo, reconoció que han notado "mucho cariño". "Nos han recibido con mucho cariño desde el primer día. Hemos podido entrenar en las instalaciones del Celta, que son increíbles. Nos han cedido todo. Han sido unos días bonitos en vivo y hoy ha sido increíble. Sentíamos a la afición. Las jugadoras han hecho disfrutar al público, era un poco nuestra responsabilidad desde el primer día en Vigo", dijo. "Ha habido un ambiente brutal, 15.526 espectadores en Vigo. Gracias a la afición y a todas las personas que han hecho posible este espectáculo", concluyó.