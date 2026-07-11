Morten Hjulmand ficha por el Atlético de Madrid hasta junio de 2031

Archivo - Morten Hjulmand, durante un partido. - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista danés Morten Hjulmand ha concretado su fichaje por el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2031 gracias al acuerdo alcanzado entre la entidad colchonera y su club de procedencia, el Sporting de Portugal.

Nacido el 25 de junio de 1999 en Kastrup (Dinamarca), Hjulmand es un "centrocampista defensivo diestro de 27 años" y "destaca por su poderío físico, su recuperación de pelota y su lectura del juego, que potencia su capacidad de anticipación y su distribución de balón", según indicó este sábado el Atlético de Madrid en su página web.

"Se formó en las categorías inferiores del FC Copenhagen, desde las cuales dio el salto al fútbol profesional en verano de 2018 para enrolarse en las filas del Admira Wacker de la Bundesliga austríaca. Allí jugó 74 partidos a lo largo de dos temporadas y media, antes de ser traspasado al Lecce en enero de 2021", resumió la nota de prensa.

"En el 'calcio' italiano continuó su progresión y fue pieza clave en el ascenso de su equipo a la Serie A en la campaña 2021-22, permaneciendo en el cuadro 'giallorosso' hasta el final del curso 2022-23 y disputando un total de 95 encuentros. En verano de 2023 fichó por el Sporting CP lisboeta, cuya camiseta vistió en 141 ocasiones, contribuyendo a la conquista de dos ediciones de la liga lusa (2023-24 y 2024-25) y una de la Taça de Portugal (2024-25)", destacó el comunicado.

Luego el Atleti apuntó que "su jerarquía dentro y fuera del campo pronto le llevó a portar el brazalete de capitán en estos dos últimos clubes anteriormente citados, convirtiéndose además, en el caso del Lecce, en el capitán más joven de la historia de la entidad (con 23 años) y en el segundo de la historia de la Serie A tras Francesco Totti".

"Internacional en categorías formativas con la selección danesa, debutó con la absoluta el 7 de septiembre de 2023 en una goleada del combinado nórdico contra San Marino (4-0), siendo ésta la primera de un total de 27 presencias hasta la fecha", añadió el texto de prensa.

Así, el danés superó este mismo sábado el pertinente reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas - Invictum del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria, antes de conocer el Riyadh Air Metropolitano ya como jugador rojiblanco.