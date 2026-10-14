Mourinho: "¿Por qué el Comité ha hecho salir la sanción antes de un partido importante?"

Jose Mourinho, Real Madrid - Federico Titone/SOPA Images via / DPA

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, se mostró contrariado por el momento del anuncio de la sanción a Vinícius en Liga, más que por los cuatro partidos de castigo, ya que la decisión del Comité de Disciplina "puede afectar" al jugador que en unas horas tenía "un partido importante" de Liga de Campeones.

"Pienso que la pregunta es al Comité, por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento. Si haces esta pregunta es, seguramente, porque piensas que le puede afectar", dijo el técnico portugués en declaraciones a Movistar Plus que recoge Europa Press.

El preparador de los blancos no habló de los cuatro partidos de sanción a 'Vini' por su agarrón del pelo a Renato Veiga, sino el momento que escogió el Comité para hacerla pública, en la tarde en la que el Madrid se mide este miércoles a la AS Roma.

"Deberías preguntar al Comité por qué no lo ha hecho esta mañana, mañana por la mañana y por qué lo hacen dos horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid. No olvidar que el Real Madrid es un club español", afirmó.