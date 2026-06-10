Mourinho se despide del Benfica: "Ha sido un honor y un privilegio"

Archivo - El entrenador portugués José Mourinho, en su etapa en el SL Benfica. - Richard Sellers/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador portugués José Mourinho se despidió este miércoles del SL Benfica, al que dirigió desde septiembre del año pasado, asegurando que fue "un honor y un privilegio" ser técnico del club luso, al que deseó "éxito personal y profesional".

"Agradezco al presidente Rui Costa la oportunidad que me ha brindado de trabajar al servicio del SL Benfica. Representar a este club ha sido un honor y un privilegio", escribió el entrenador en una publicación en su perfil de 'Instagram'.

El de Setúbal, de 63 años y baza principal de Florentino Pérez en las recientes elecciones a la presidencia de la entidad, será entrenador del Real Madrid la próxima temporada, después de que el propio Benfica informara de que el club madridista les había manifestado su "intención" de abonar los 15 millones de euros de la cláusula del técnico.

Pero antes de su desembarco en el Real Madrid, que todavía no ha hecho oficial su llegada, 'The Special One' tuvo "palabras de agradecimiento a todos los profesionales del Benfica, cuya profesionalidad, dedicación y competencia han sido ejemplares".

"A los jugadores con los que he tenido el placer de trabajar, les dejo mi más sincero agradecimiento y mis mejores deseos de éxito personal y profesional. Me llevo conmigo la convicción de que, más que un momento, hemos creado un vínculo duradero", concluyó su mensaje Mourinho, que volverá al Real Madrid 13 años después de su primera etapa, con la misión de recuperar la competitividad en un equipo que ha enlazado dos temporada sin grandes títulos.