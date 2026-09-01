Mourinho firma su mejor arranque liguero con el Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en rueda de prensa. - Europa Press/Contacto/Federico Titone

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha firmado en estas tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports 2026-27 su mejor arranque en el banquillo merengue, logrando por primera vez el pleno de puntos, nueve de nueve, algo que no consiguió en ninguna de las tres campañas de su primera etapa en el club.

'The Special One' nunca antes había logrado encadenar tres victorias consecutivas en las tres jornadas inaugurales de la competición doméstica en el Real Madrid, por lo que su segunda experiencia, tras dos temporadas duras para el equipo madridista al no haber levantado ningún gran título, ha comenzado de manera positiva. Y en un exigente inicio de calendario por la disputa del Mundial, con tres partidos en apenas ocho días tras el aplazamiento de la jornada inicial

Con la goleada (4-0) frente al Málaga CF, gracias a un entonado Jude Bellingham y un letal Kylian Mbappé, permitieron a los blancos sumar 9/9 en las tres primeras jornadas ligueras. Antes, Carlos Espí dio, en el añadido, el triunfo (1-2) a los suyos en el estreno doméstico en el RCDE Stadium y los blancos se impusieron (4-1) a la Real Sociedad con un 'triplete' del ariete galo.

Llamado a filas de nuevo para devolver el hambre y la competitividad a la plantilla merengue, y tras sumarse a la causa hasta seis caras nuevas, Mourinho ha conseguido un pleno de victorias, algo que no consiguió en ninguna de las tres campañas entre 2010 y 2013.

En su primera temporada al frente del equipo (2010-11), el cuadro merengue comenzó la competición cediendo un empate sin goles en Son Moix frente al RCD Mallorca, y sumando siete puntos en sus primeros tres encuentros, tras ganar a CA Osasuna (1-0) y Real Sociedad (1-2).

En la 2011-12, cayó derrotado en su visita al Levante UD (0-1) --cuarta jornada, pero tercer partido porque la primera se aplazó al mes de enero--, y sumó seis puntos después de vencer al Real Zaragoza (0-6) y al Getafe CF (4-2). En esa campaña, esa derrota en el Ciutat de València fue la primera de las dos únicas que sufrió el conjunto de Mourinho, que solo se dejó 14 puntos en todo el campeonato y terminó alzando el título con el récord de los 100 puntos y los 121 goles a favor.

Y en su última campaña al frente del Real Madrid en su primera etapa, la 2012-2013, tampoco pudo lograr el pleno de puntos en sus tres primeros compromisos ligueros. Entonces, el equipo merengue firmó un inicio bastante negativo, empatando (1-1) en el Santiago Bernabéu ante el Valencia CF y perdiendo (2-1) frente al Getafe CF, aunque sí ganó (3-0) al Granada CF.

Por delante, el técnico de Setúbal tiene el reciente registro de seis victorias seguidas del tolosarra Xabi Alonso en LaLiga EA Sports 2025-26, hasta la goleada (5-2) que le endosó el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano; o los cinco triunfos consecutivos de Álvaro Arbeloa, cuando cogió al equipo en enero de este año. Pero el récord lo ostenta Vanderlei Luxemburgo, que encadenó siete duelos ligueros ganando en 2005.