Mourinho: "En el United cuando un jugador no juega siempre es por problemas disciplinarios"

Publicado 30/11/2018 13:51:53 CET

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester United, Jose Mourinho, ha confirmado que Alexis Sánchez estará varias semanas de baja por una lesión, aclarando que no tiene una mala relación con el chileno y lamentando que en su equipo parece que "cuando un jugador no juega siempre es por problemas disciplinarios"

"En cualquier otro club, cuando un jugador no está jugando es una simple decisión del entrenador. En nuestro club, cuando un jugador no juega siempre es porque no se comporta bien y tiene problemas disciplinarios. Por supuesto, este no es el caso otra vez", afirmó Mourinho en declaraciones a los medios oficiales del United.

En este sentido, el luso aclaró que Alexis Sánchez sufre "una lesión importante". "No quiero arriesgarme diciendo cuánto tiempo estará fuera, pero desde mi experiencia diría que no volverá a jugar este año", dijo sobre el exjugador del FC Barcelona, que sufrió una lesión muscular durante el entrenamiento del jueves.