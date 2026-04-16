Muere la mujer de Julen Guerrero y RFEF y Athletic muestran sus condolencias

El exjugador del Athletic Club Julen Guerrero en San Mamés - ATHLETIC CLUB

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La mujer del exjugador internacional Julen Guerrero, Elsa Landabaso, ha fallecido este jueves en una noticia que ha provocado numerosas muestras de apoyo desde el fútbol español hacia la leyenda del Athletic Club.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) expresó su pesar a través de un mensaje en el que se une "al dolor" del que fuese jugador de la selección y seleccionador de las categorías inferiores, Julen Guerrero, por el fallecimiento de su esposa, y trasladó "todo su apoyo a sus familiares y amigos en estos duros momentos".

Por su parte, el Athletic Club, equipo en el que Guerrero desarrolló la mayor parte de su carrera deportiva, también quiso mostrar su cercanía al exfutbolista.

"El Athletic Club y toda la familia athleticzale estamos contigo en estos duros momentos, Julen Guerrero. Lamentamos profundamente el fallecimiento de tu mujer, Elsa Landabaso. Gugan bego", señaló la entidad bilbaína.

Julen Guerrero, uno de los jugadores más emblemáticos del conjunto rojiblanco y de la selección española en la década de los noventa, recibe así el respaldo del mundo del fútbol tras la pérdida de su esposa.