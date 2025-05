Nagelsmann: "España se dio cuenta de lo importante que puede ser la Liga de Naciones"

HERZOGENAURACH (ALEMANIA), 30 (dpa/EP)

El seleccionador alemán masculino de fútbol, Julian Nagelsmann, recordó este viernes que España se dio cuenta "de lo importante que puede ser" una competición como la Liga de Naciones, mientras que dejó claro que el guardameta del FC Barcelona Marc-André ter Stegen es su titular.

"La selección española se dio cuenta de lo importante que puede ser la Liga de Naciones, puede ser como una mini Eurocopa", explicó Nagelsmann, de 37 años, que recordó de manera concreta el triunfo español en el verano europeo de 2023.

A menos de una semana de afrontar en casa la 'Final a Cuatro' de esta competición ante el Portugal, el técnico germano aseguró que les encantaría "ganar los dos partidos" y "el título". "Queremos alimentar nuestra autoestima. Queremos llegar ahí, ganar títulos, aunque sea un título pequeño", añadió.

En la que fue su primera rueda de prensa de cara a la Liga de Naciones, Nagelsmann se encargó de despejar cualquier duda sobre quien será su portero titular. "Marc será el número uno, lo he subrayado muchas veces. Tengo mucha confianza en que jugará dos partidos muy buenos", declaró al referirse a ter Stegen, prácticamente recién salido de una grave lesión de rodilla.

El portero del FC Barcelona, de 33 años, se ha reincorporado hace poco tiempo a los terrenos de juego tras meses de baja por una rotura del tendón rotuliano e hizo su última aparición internacional hasta la fecha en un amistoso con los Países Bajos en septiembre de 2024 (2-2).

El guardameta terminó la Eurocopa 2024 celebrada en Alemania sin disputar ni un solo minuto debido a que Manuel Neuer seguía siendo el titular indiscutible del equipo. El portero del Bayern Múnich puso fin a su trayectoria en la selección tras la celebración de dicho torneo y la eliminación en cuartos de final ante el combinado nacional.

Por otro lado, Nagelsmann dijo que el defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger estuvo "al límite" con su airada reacción durante la derrota en la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona el mes pasado y que le costó una sanción de seis partidos por lanzar un objeto al colegiado Ricardo de Burgos Bengoetxea.

"Él sabe mi opinión, que no está bien y que se llegó al límite. También sabe que esto no puede volver a ocurrir, porque si no habrá consecuencias importantes. Somos muy transparentes", aseguró el seleccionador de la tetracampeona del mundo. "En algún momento tenemos que aceptar las disculpas. Para mí también se ha acabado, espero un mejor comportamiento en el futuro", zanjó.