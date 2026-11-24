Archivo - El jugador del Villarreal CF Nathan Saliba durante el encuentro ante el RC Deportivo de LaLiga EA Sports 2026-27. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Villarreal CF Nathan Saliba tendrá que pasar por quirófano en las próximas horas en Madrid debido a una lesión en los ligamentos de su tobillo izquierdo, aunque el club castellonense no ha precisado el tiempo de recuperación, según ha comunicado este martes.

"El jugador del Villarreal CF Nathan Saliba sufrió el pasado viernes, durante una sesión de entrenamiento, una lesión ligamentosa en el tobillo izquierdo, por la que será intervenido quirúrgicamente en Madrid por el Dr. Van Dijk", informó la entidad amarilla.

Por este motivo, el futbolista canadiense ya se perdió el encuentro frente al FC Barcelona de este fin de semana, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports, y tampoco estará disponible para el compromiso ante el Slavia de Praga de este miércoles en Liga de Campeones. "La intervención se llevará a cabo en las próximas horas y el tiempo de recuperación estará supeditado a la evolución del futbolista", concluyó el comunicado.