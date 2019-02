Neymar: "El PSG no es solo yo, tiene un equipo increíble"

Publicado 13/02/2019 18:55:20 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El futbolista brasileño Neymar Jr., jugador del Paris Saint-Germain, negó que el club parisino sea "solo" él y afirmó que "tiene un equipo increíble" en su objetivo de ganar por fin la Liga de Campeones, torneo donde el pasado martes encarriló su acceso a los cuartos de final tras ganar en Old Trafford (0-2).

"El PSG será campeón de la Liga de Campeones. El PSG no es solo yo, tiene un equipo increíble con grandes jugadores y un entrenador genial. Además, los seguidores son como el jugador número 12 cuando jugamos en París. No tengo dudas de que seremos campeones y de que yo jugaré", dijo en declaraciones facilitadas por Red Bull.

Además, analizó la recuperación de sus molestias físicas. "El tratamiento acaba de empezar. Será un largo viaje y tendré pequeños triunfos día a día. Gracias a Dios, tengo grandes profesionales a mi lado y el apoyo del club, así como el apoyo de fans de todo el mundo", comentó sobre su lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho.

"He jugado al fútbol desde que era un niño, así que es muy difícil estar alejado del fútbol, de la rutina del club y del calor de los fans. En 2018 me enfrenté a algo similar y sé lo malo que es, pero esa experiencia me hizo más fuerte y estar más preparado para afrontar lo que viene ahora", concluyó al respecto.