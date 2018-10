Neymar: "A veces exagero, pero en realidad sufro dentro del campo"

Publicado 30/07/2018 10:35:44 CET

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista brasileño del Paris Saint-Germain, Neymar Júnior, de 26 años, ha admitido en una campaña publicitaria que "a veces exagera", pero que a la vez sufre "dentro del campo", manifestando que "dentro de él hay un niño".

"Bloqueos con las botas en la pierna, rodillazos en la columna, pisotón en el pie. Puedes creer que yo exagero y a veces, lo hago. Pero en realidad, sufro dentro del campo. Pero no sabes lo que paso fuera de él", dice el brasileño en el vídeo promocional.

El ex jugador del Barcelona fue muy criticado por sus actuaciones en el Mundial, a la que llegó después de superar una lesión de varios meses en su tobillo, y de cuya actuación en Rusia la prensa mundial se hizo más eco de sus gestos tras sufrir patadas que por su juego.

El paulista confirma el sentimiento infantil que mantiene y que buscar conservar "fuera del campo" solamente. "Dentro de mí aún hay un niño. A veces encanta a todo el mundo. A veces irrita a todo el mundo. Mi lucha es mantener a ese niño vivo. Pero dentro de mí y no dentro del campo", asegura.

"Cuando me voy sin dar entrevistas no es porque solo busco los laureles de la victoria, sino porque aún no he aprendido a decepcionarte. Cuando parezco malcriado no es porque sea un chiquillo malcriado, sino porque aún no he aprendido a frustrarme", añade.

El jugador del PSG también se sincera sobre su lesión y de lo que significó caer derrotado en los cuartos de final del Mundial de Rusia, del que esperaba ser la gran estrella.

"Usted puede creer que caigo demasiado, pero la verdad es que no caí. Yo me desmoroné. Y puede creer que eso duele mucho más que cualquier pisotón en un pie operado. Yo tardé en aceptar vuestras críticas. Me demoré en mirarme al espejo y transformarme en un nuevo hombre. Pero hoy estoy aquí, con la cara limpia y el pecho abierto", explica.

El brasileño concluye enviando un mensaje a los brasileños y sus aficionados para que le ayuden. "Yo caí, pero solo quien cae, se puede levantar. Pueden tirarme piedras o pueden lanzar esas piedras fuera y ayudarme a quedarme en pie. Porque cuando yo estoy de pie, amigo, todo Brasil se levanta conmigo", explica.