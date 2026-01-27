Nico González: "No puedo recomendar nada a Julián Álvarez, son rachas y va a salir"

Nico Gonzalez celebra un gol durante el partido entre el Atlético de Madrid y el RCD Mallorca de LaLiga EA Sports 25-26 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista argentino del Atlético de Madrid Nico González dejó claro este martes que no puede "recomendar nada" a su compatriota Julián Álvarez para que pueda salir de una "racha de fútbol" que le está llevando a no ver puerta desde el pasado 1 de noviembre, mientras que de cara al partido ante el Bodo/Glimt noruego y las opciones de evitar el 'playoff' en la Liga de Campeones pidió estar "tranquilos" y centrados en "ganar" sin pensar en el resto de marcadores.

"A Julián Álvarez no le podría recomendar nada. Es un jugador 'top' y lo hará con trabajo, con humildad. Son rachas de fútbol y estoy segurísimo de que él es más fuerte que nadie y va a salir de esa racha negativa de gol que tiene por ahí. Yo creo que va a llegar ese momento y vamos a poder festejar todos juntos", aseveró González en rueda de prensa previa al encuentro ante el Bodo/Glimt.

En este partido, el equipo rojiblanco necesita la victoria y con el máximo de goles para poder optar al 'Top 8' y el extremo advierte que "antes que nada va a ser muy importante ganar". "Después, los resultados que esperamos, la verdad que mucho no nos influye. Nosotros estamos enfocados solamente en ganar, en trabajar, con esa humildad que venimos demostrando hasta el día de hoy y después intentar sacar ese resultado positivo", remarcó.

"El equipo sabe que tiene que ganar y vamos a trabajar con humildad, como lo venimos demostrando hasta el día de hoy, que es lo que nos está dando frutos. Entonces tenemos que estar tranquilos, enfocarnos solamente en ganar, con tranquilidad, con paciencia y con cabeza. Si tenemos que esperar resultados, lo esperaremos, pero el objetivo es nuestro", añadió al respecto el futbolista colchonero.

Este insistió en que "es parte del fútbol" el no depender de sí mismos. "No nos podemos enfocar en los demás partidos, nosotros tenemos solamente que enfocarnos en el nuestro que va a ser muy importante. Sabemos la clase de equipo que son ellos, que es un equipo fuerte que viene de ganar y entonces no nos podemos relajar. Tenemos que seguir trabajando de la misma forma que lo hicimos hasta el día de hoy e intentar quedarnos con el triunfo en casa", sentenció al respecto.

Y de cara a los goles, algo que le está costando al Atlético de Madrid esta campaña, González recordó que "es trabajo" y no esconde que futbolistas como él pueden "aportar un poco más" en ese aspecto. "Pero estamos sacando resultados positivos y todo fluye, ya sea la parte defensiva también", apuntó.

"Estamos muy bien como grupo y eso ayuda también a sacar resultados positivos, ya después no importa si a los delanteros le toca hacer gol, si a nosotros (los de segunda línea) nos toca hacer gol, si los defensores tienen. La verdad es que no nos influye tanto porque nosotros como grupo estamos bien y sabemos lo que queremos y a qué jugamos", zanjó el argentino.

Finalmente, el extremo admitió que le gustaría seguir en el Atlético de Madrid, donde está cedido por la Juventus italiana hasta final de temporada. "Desde que me puse esta camiseta no me gustaría soltarla, pero sé que eso depende de mí, depende también del míster, así que voy a trabajar para ello y para poder cumplir ese objetivo y ese sueño que voy a cumplir. Me puse eso en la cabeza y creo que si las cosas salen bien como espero, se puede llegar a concretar", confesó.